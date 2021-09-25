Народный фронт донес до губернатора пожелания жителей Поморья

Эксперты и активисты Народного фронта в Архангельской области по итогам региональной отчетно-выборной конференции, передали губернатору Поморья 17 общественных предложений по повышению качества жизни населения. Глава региона Александр Цыбульский заверил общественников, что по итогам встречи правительству области будут даны соответствующие поручения.
Так, активисты попросили поддержать инициативу Народного фронта о внесении изменений в адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 гг.», и перенести пятой и шестой этапы программы на 2023-2024 гг. Эксперты Народного фронта отметили важность ускорения темпа по переселению людей из аварийного жилья. Также необходимо проведение ремонтных работ по безопасному «дожитию» граждан в деревянных многоквартирных домах, признанных аварийными, до момента предоставления нового жилья либо компенсационных выплат.
«Речь идет о ремонте свайных оснований нескольких десятков домов. Ведь люди еще не завтра смогут переехать в новое жилье. Именно прогнившие сваи становятся основной причиной разрушения дома, в котором вполне еще можно было дотянуть до переселения. Каждый год в Архангельске «сходят» со свай несколько домов, людям становится негде жить. Жилищного маневренного фонда, к сожалению, недостаточно», - отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Архангельской области Сергей Альбицкий.
В рамках национального проекта «Экология» общественники предлагают сформировать государственный (муниципальный) реестр несанкционированных свалок с проведением обязательной актуализации не реже одного раза в квартал.
«Свалки до конца не ликвидированы, причина скрывается в бесконтрольности на местах, нарушении правил благоустройства, генеральной схемы санитарной очистки и земельного контроля. В результате появляются новые свалки. Сегодня необходимо обустроить не менее 150 площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Архангельской области, в особенности в Вельском, Пинежском, Няндомском, Котласском, Устьянском, Каргопольском и Коношском муниципальных районах. Провести мониторинг работы системы обращения с медицинскими отходами в учреждениях здравоохранения Архангельской области. Сегодня в этой сфере есть серьезные нарушения, - сказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Архангельской области Айман Тюкина.
Проблемы, которые поднимают представители Народного фронта перед правительством региона, коснулись и традиционного уклада жизни сельских жителей районов Крайнего Севера.
«Мы просим, чтобы при создании государственного природного заказника регионального значения на территории Мезенского района и других в том числе, власти не запрещали жителям осуществление традиционных форм хозяйственной деятельности. Это охота, рыбная ловля, сбор грибов и ягод. Нужно понимать, что это труднодоступные территории особенно в зимний период, и люди часто выживают за счет своего исконного промысла, а не для того, чтобы на этом «навариться». Кроме того, необходимо обеспечить доступность услуг подвижной радиотелефонной связи с возможностью доступа к сети Интернет на территории малонаселенных пунктов Плесецкого, Каргопольского, Вельского, Онежского, Пинежского районов области, откуда поступило большинство обращений на прямую линию с Владимиром Путиным по данной теме», - прокомментировал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Архангельской области Юрий Шалауров.
В числе прозвучавших на встрече с губернатором предложений особое внимание было уделено качественному школьному питанию, модернизации учреждений культуры в районах области, бесплатному посещению детей из многодетных семей учреждений дополнительного образования, а также спортивных секций.
На конференции Народного фронта в Архангельске также были подведены итоги работы экспертов и общественников за два года. Были рассмотрены вопросы реализация национальных проектов в регионе, количество решеных обращений от граждан Архангельской области, и обращений, поступивших на прямую линию с Президентом России, лидером Народного фронта Владимиром Путиным, участие во всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.
«В предстоящий этап работы мы максимально направим свои усилия на решение наиболее чувствительных социально-экономических проблем для жителей Поморья», - подчеркнул Шалауров.