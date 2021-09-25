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Ваге Петросян: «Взаимодействия Архангельской области и Канады выходят на новый уровень»

В рамках рабочей встречи первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян и Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Российской Федерации Элисон ЛеКлер обсудили итоги визита делегации Канады в Архангельскую область и направления для дальнейшего сотрудничества.

Делегация Канады работала в Архангельской области четыре дня. Вместе с советником торгово-экономического отдела Посольства Канады в РФ Хэзер Быстрык в рамках визита Элисон ЛеКлер посетила культурные, образовательные и торговые объекты в Архангельске, а также провела ряд деловых встреч. Делегация побывала в Северном морском музее и музее деревянного зодчества «Малые Корелы», Северном (Арктическом) федеральном университете, торговом порту Экономия, Торгово-промышленной палате Архангельской области.

Завершился визит делегации рабочей встречей с первым заместителем губернатора Архангельской области – руководителем администрации губернатора и правительства области Ваге Петросяном. Вице-губернатор поблагодарил госпожу Элисон ЛеКлер за проявленное внимание к региону и к сохранению общей исторической памяти – в рамках визита посол приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику «Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг.», к монументу Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и Вечному огню.

Ваге Петросян отметил и участие делегации в показах документальных и анимационных фильмов, представленных канадскими режиссерами в рамках арктического кинофестиваля. Работы кинематографистов из Канады очень хорошо приняты зрителями и получили высокую оценку экспертов. А авторы документального фильма «Назойливый медведь» получили специальный приз за профессиональное мастерство.

Замгубернатора напомнил, что правительство Архангельской области участвует в реализации плана основных мероприятий в связи с председательством Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 годах. В рамках этой работы в 2021 году проведено четыре крупных мероприятия, в том числе международный арктический конгресс социальных наук и научно-исследовательская экспедиция «Арктический плавучий университет». На ближайшие два года запланировано еще девять больших мероприятий.

— Сегодня Архангельская область и Канада имеют точки взаимодействия в торгово-экономической, культурной, образовательной сферах. САФУ и канадский университет «Саскачевана» реализуют совместный проект по созданию инновационного кластера, направленного на продвижение местной продукции в арктическом регионе. Уверен, что у нас есть большой потенциал для новых, еще более перспективных направлений взаимодействия, – сказал Ваге Петросян.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Российской Федерации Элисон ЛеКлер выразила благодарность правительству Архангельской области за насыщенную программу визита, а северянам – за открытость и гостеприимство.

— Я была в Архангельске пять лет назад и сегодня была удивлена теми хорошими изменениями, которые произошли в городе. Мы посетили много мест, объектов, познакомились с лучшими практиками. И уже сейчас возникли задумки новых проектов, которые могут стать базой для нашего дальнейшего сотрудничества в культурной, образовательной, туристической и торговой сферах, – отметила Элисон ЛеКлер.  

14 декабрь 11:13 | : Политика

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