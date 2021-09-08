Дмитрий Морев: Будем беречь свои права

12 декабря отмечается один из главных государственных праздников России - День конституции Российской Федерации. В поздравительном адресе главы Архангельска Дмитрия Морева говорится:
- Конституция отражает весь опыт и достижения России, накопленные за многие столетия истории, определяет стратегию дальнейшего развития экономики, внешней, внутренний и социальной политики. Необходимо помнить, что благополучие, правопорядок и согласие в стране зависят от каждого из нас. Бережное отношение к своим правам и обязанностям - залог сохранения основ государственного устройства, приумножения силы и величия России.
Все мы хотим видеть страну независимой и влиятельной державой, с тем, чтобы каждый из нас мог с гордостью говорить: «Я – гражданин Российской Федерации!» В этот праздничный день желаю вам стабильности в жизни и успехов труде, согласия, доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья и благополучия!