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Дмитрий Морев: Будем беречь свои права

12 декабря отмечается один из главных государственных праздников России - День конституции Российской Федерации. В поздравительном адресе главы Архангельска Дмитрия Морева говорится:

 - Конституция отражает весь опыт и достижения России, накопленные за многие столе­тия истории, определяет стратегию дальнейшего развития экономики, внешней, внутренний и социальной политики. Необходимо помнить, что благополучие, правопорядок и согласие в стране зависят от каждого из нас. Бережное отношение к своим правам и обязанностям - залог сохранения основ государственного устройства, приумножения силы и величия России.

Все мы хотим видеть страну независимой и влиятельной державой, с тем, чтобы каждый из нас мог с гордостью говорить: «Я – гражданин Российской Федерации!» В этот праздничный день желаю вам стабильности в жизни и успехов труде, согласия, доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья и благополучия!

12 декабрь 11:35 | : Политика

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