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Ну, за бюджет! Депутаты АрхГорДумы за неделю

Мороз в Архангельске так и нашептывал депутатам – скоро принимать бюджет города во втором чтении. Соответственно, уходящая неделя прошла под знаком подготовки к последней сессии 2021 года, которая начнет свою работу уже 16-го декабря.

Этой теме и было посвящено заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов под председательством заместителя председателя комиссии Сергея Чанчикова, впервые выступающего в этой роли.

По ходу работы была утверждена сводная таблица предлагаемых поправок. Кроме того, рассмотрены планируемые ко внесению изменения в бюджет текущего года, а также заслушан доклад председателя городской Думы Валентины Сыровой об утверждении перспективного плана работы и примерного графика проведения сессий Архангельской городской Думы на 2022 год.

Подробности… в четверг.

И снова к морозной теме. Депутат Петр Ватутин («Справедливая Россия») совместно с творческой мастерской «Рукодельница» из Соломбальского округа подарили новенькие рукотворные теплые вещи для детей, родившихся раньше срока. Как раз по погоде…

Петр Ватутин:

- Второй год феи творческой мастерской помогают новорождённым из Перинатального центра Архангельска. Они вяжут тёплые носочки, шапочки, пледы для деток с экстремально низкой массой тела, которых ласково называют «торопыжки». В этом году члены творческой мастерской предложили мне принять участие в акции. Согласился с удовольствием и материально поддержал благое дело. Сейчас тёплые вещи для детей поступили в общественную организацию «28 петель». А далее, с соблюдением всех необходимых норм безопасности в условиях пандемии, будут переданы малышам в Перинатальный центр Архангельска.

Спикер городской Думы Валентина Сырова и Александр Афанасьев (КПРФ) сопровождали главу Архангельска Дмитрия Морева в деловом визите в знаковое спортивное учреждение города – парусный центр «Норд».

Справка: История ДЮСШ под названием яхт-клуб «Труд» начинается с 25 апреля 1984 года. Инициатором создания и директором школы был Анисимов Юрий Сергеевич, с 2004 по 2014 год директором школы становится его преемник Афанасьев Валерий Евгеньевич. Они с детства занимаются парусным спортом, чемпионы Европы в классе «Дракон», участники Чемпионатов СССР, XIX Олимпийских Игр в Мехико 1968 году. Начиная с 1984 года, шло строительство учебно-тренировочного комплекса, эллингов для учебных судов, была организована работа ДЮСШ летом для юных яхтсменов работал спортивно-оздоровительный лагерь.

Нынешний директор «Норда» Александр Осколков рассказал гостям, обличенным властью, не только о спортивных успехах своих подопечных, но и о проблемах центра… времена нынче такие. Реакция последовала незамедлительно.

Александр Афанасьев:

- Центр и его инфраструктура появились еще в советское время, после чего корпуса долгое время не ремонтировались и не модернизировались. Сегодня, чтобы все было актуальным и развивалось - необходимы вложения. В этом есть потребность, ведь желание заниматься парусным и водно-моторным спортом есть и у взрослых, и детей. Мы живем на реке, на родине русского флота, где развитие водных видов спорта перспективно.  Сегодня Глава города и спикер городской Думы выяснили, как город может помочь Центру и с помощью небольших вложений перевести его на новый уровень. Это пойдет на общую пользу как городу, его исторической и морской составляющим, так и населению, в рамках спортивного  воспитания молодого поколения.

Коллегу поддержала Валентина Васильевна:

- Сегодня мы вместе с Главой города и руководством Центра обсудили наиболее проблемные вопросы. Обратила внимание на необходимость приведения в порядок внешнего вида эллингов. Эти замороженные объекты не так давно стали приводиться в порядок изнутри, теперь необходимо задуматься о реконструкции или ремонте фасада. Это одно из знаковых мест в городе. На него открывается хороший вид с Кузнечевского моста, поэтому его надо привести в надлежащее состояние.

Ну, а мы… ждем четверга.  

12 декабрь 11:04 | : Политика

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