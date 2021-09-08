Валентина Сырова: "Конституция рождает чувство гордости"

Уважаемые архангелогородцы!
Примите мои искренние поздравления с Днем Конституции Российской Федерации. Сегодня ей исполняется 28 лет. Все эти годы ценности, заложенные в Конституции, объединяли нас, помогали справляться с сомнениями, побеждать трудности и строить свою жизнь, поднимать республику и страну.
Сегодня, с высоты лет, прожитых по нашей Конституции, можно с уверенностью сказать, что мы были правы, сохранив в качестве магистральных ориентиров вековые традиции многонационального народа и духовно-нравственные основы, заложенные старшими поколениями. Семья, достоинство личности, возможность учиться, трудиться, свободно творить под защитой государства – это основа, питающая все остальное.
2020 год стал особым в судьбе Конституции. Общенародным голосованием были приняты поправки к ее положениям, существенно подчеркнувшие и закрепившие главную черту Основного закона – человечность. Еще лучше защитить слабых, сильнее поддержать инициативных и трудолюбивых – в этом их смысл.
Уверена, что эта забота не останется без отклика. Она сплачивает нас еще больше, рождает чувство гордости за свою страну, готовность защищать ее независимость и все, чего мы достигли, активнее участвовать в решении масштабных задач, которые ставит жизнь, в строительстве будущего.
С праздником, с Днем российской Конституции, дорогие архангелогородцы! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, и успехов в ваших начинаниях на благо родного города и всего Отечества.
Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова