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Валентина Сырова: "Конституция рождает чувство гордости"

Уважаемые архангелогородцы!

Примите мои искренние поздравления с Днем Конституции Российской Федерации. Сегодня ей исполняется 28 лет. Все эти годы ценности, заложенные в Конституции, объединяли нас, помогали справляться с сомнениями, побеждать трудности и строить свою жизнь, поднимать республику и страну.

Сегодня, с высоты лет, прожитых по нашей Конституции, можно с уверенностью сказать, что мы были правы, сохранив в качестве магистральных ориентиров вековые традиции многонационального народа и духовно-нравственные основы, заложенные старшими поколениями. Семья, достоинство личности, возможность учиться, трудиться, свободно творить под защитой государства – это основа, питающая все остальное.

2020 год стал особым в судьбе Конституции. Общенародным голосованием были приняты поправки к ее положениям, существенно подчеркнувшие и закрепившие главную черту Основного закона – человечность. Еще лучше защитить слабых, сильнее поддержать инициативных и трудолюбивых – в этом их смысл.

Уверена, что эта забота не останется без отклика. Она сплачивает нас еще больше, рождает чувство гордости за свою страну, готовность защищать ее независимость и все, чего мы достигли, активнее участвовать в решении масштабных задач, которые ставит жизнь, в строительстве будущего.

С праздником, с Днем российской Конституции, дорогие архангелогородцы! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, и успехов в ваших начинаниях на благо родного города и всего Отечества.

 

Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова 

12 декабрь 06:00 | : Политика

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