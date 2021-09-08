Как новогодний подарок. Дмитрий Морев вручил переселенцам из авариек ключи от квартир

В новом доме на пр. Ленинградский, 358/1 квартиры получают 248 архангелогородцев, чье жилье было признано аварийным. Сегодня министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев, глава Архангельска Дмитрий Морев и председатель городской Думы Валентина Сырова в торжественной обстановке вручили ключи новоселам.
Социальный дом построен в рамках государственной программы и сдан на 9 месяцев раньше срока. При этом качество здания и внутренней отделки заслуживают самой высокой оценки.
- С первой минуты, как вошла в свою новую квартиру, я в полном восторге. 28 лет наша семья прожила в деревянном доме в Маймаксе, а сейчас переедем в такое комфортное жилье. Очень рады таким предновогодним переменам, - поделилась впечатлениями Анна Кириллова.
Поздравляя новоселов, министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев, подчеркнул, что программа переселения реализуется с опережением сроков. Огромное внимание уделяется соблюдению стандартов качества.
Глава Архангельска Дмитрий Морев поблагодарил подрядную организацию «Архгражданреконструкция» за грамотный и ответственный подход при строительстве.
- Знаю, что вы долгие годы ждали этого важного дня. И так совпало, что он наступил в канун Нового года. Округ Варавино-Фактория, куда вам предстоит переехать, активно развивается. Для малышей построены детские сады, для детей постарше – новая школа и ФОК. Поздравляю вас и желаю, чтобы по новому месту жительства вам было комфортно, чтобы в семьях были тепло и согласие, - обратился к участникам события Дмитрий Морев.
Председатель городской Думы Валентина Сырова выразила надежду, что новоселам удастся встретить Новый год, услышать бой курантов в полученных благоустроенных квартирах.
В рамках действующей программы переселения в Архангельске построено 5 социальных домов, а планы на следующий год впечатляют: в 2022 году предстоит возведение сразу 6 домов для расселения ветхого фонда.