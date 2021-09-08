Губернатор Цыбульский на прямой связи с жителями Поморья

Онлайн-приём заявителей прошёл на площадке Архангельской региональной общественной приемной Партии.
В ходе приёма к губернатору Архангельской области, врио секретаря регионального отделения «Единая Россия» поступило заявление от жительницы Архангельска, которая отметила неудовлетворительную работу общественного транспорта в областном центре. Александр Витальевич пояснил, что уже в первом квартале следующего года будет создана единая диспетчерская служба, которая будет отслеживать движение автобусов на всех маршрутах. «Сейчас идет разработка оптимальной маршрутной сети для территорий, которые сегодня ей недостаточно охвачены, — сказал Александр Цыбульский. — Нынешняя сеть давно устарела, она требует дополнения». Также в Архангельске планируется обновлен автопарка: старые ПАЗики заменят новые удобные низкопольные автобусы.
Второе обращение поступило от жительницы Холмогорский района. Она обеспокоена строительством мусороперерабатывающего комплекса на территории этого района. Глава региона подчеркнул, что выбор мест для возведения таких комплексов осуществляется с учетом мнения местных жителей. Он также пояснил, что в соответствии с законом расположение такого сооружения сопряжено с целым рядом ограничений, в том числе и экологических. На текущий момент под будущее предприятие предложен участок на границе Приморского и Холмогорского районов. Он находится на удаленном расстоянии от объектов культурного значения и населённых пунктов, не попадает в границы охранных зон.
Имеющиеся мусорные полигоны практически не соответствуют требованиям экологической безопасности. «Кроме того, у нас насчитывается порядка 700 несанкционированных свалок. Поэтому наша ключевая задача – создать в Архангельской области три опорных пункта по обращению с твердыми коммунальными отходами, а затем рекультивировать свалки», – сказал Александр Цыбульский. До принятия окончательного решения по размещению комплекса на указанном участке предстоит работу по экологической экспертизе местности.
«Строительство в регионе важных объектов будет проводиться за счет федерального бюджета с применением современных технологий. Это стало возможным в рамках пилотного проекта, в который вошли четыре субъекта Российской Федерации. В дальнейшем наличие таких опорных пунктов позволит нам более предметно взаимодействовать с региональным оператором в сфере с ТКО и не допустить роста тарифов на его услуги» — отметил губернатор.