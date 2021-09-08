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Президиум Генсовета «Единой России» утвердил состав комиссии по развитию Восточной Сибири

 Её по поручению Президента возглавляет министр обороны Сергей Шойгу.

 В состав Комиссии вошли 28 человек. Решение принято на заочном заседании Президиума Генсовета партии 8 декабря. Членами комиссии стали:

Василий Анохин — директор Департамента регионального развития Правительства

 Александр Бурков — губернатор Омской области

 Юрий Воробьев — заместитель председателя Совета Федерации

 Сергей Галкин — заместитель министра экономического развития

 Александр Галушка — заместитель секретаря Общественной палаты РФ

 Леонид Горнин — первый заместитель министра финансов

 Олег Дерипаска — председатель Наблюдательного совета ООО «Компания «базовый элемент», президент ОК «РУСАЛ», президент En+Group

 Александр Дроздов — заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле

 Владимир Евтушенков — председатель Совета директоров, председатель комитета по стратегии Совета директоров ПАО АФК «Система»

 Виктор Зубарев — член Генсовета «Единой России», депутат Госдумы

 Шолбан Кара-Оол — член Высшего совета «Единой России», вице-спикер Госдумы

 Александр Карелин — член Президиума Генсовета «Единой России», сенатор, Герой РФ

 Николай Касимов — председатель Московского городского отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»

 Андрей Клепач — заместитель председателя, главный экономист ВЭБ.РФ

 Игорь Кобзев — губернатор Иркутской области

 Артем Манукян — вице-президент Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»

 Ильнар Мирсияпов — заместитель руководителя Секретариата первого заместителя председателя Правительства

 Эльвира Набиуллина — председатель Центрального Банка

 Александр Новак — заместитель председателя Правительства

 Владислав Онищенко — руководитель аналитического отдела агентства ПРАЙМ-ТАСС

 Константин Полунин — старший научный сотрудник Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, партнер-эксперт

 Владимир Потанин — генеральный директор — председатель правления, президент ПАО «ГМК «Норильский никель», президент ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРОСС»

 Андрей Рюмин — генеральный директор и председатель правления ПАО «Россети»

 Александр Скачков — секретарь Забайкальского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы

 Сергей Сокол — заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

 Александр Усс — губернатор Красноярского края

 Руслан Цаликов — первый заместитель министра обороны

 Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина остальные лидеры предвыборного списка «Единой России» также возглавили специально созданные партийные комиссии. Министр иностранных дел Сергей Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева руководит комиссией по образованию и науке, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко — комиссией по здравоохранению. Комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи возглавила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Основная цель созданных комиссий — реализация соответствующих разделов народной программы «Единой России».  

09 декабрь 09:08 | : Политика

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