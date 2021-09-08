Президиум Генсовета «Единой России» утвердил состав комиссии по развитию Восточной Сибири

Её по поручению Президента возглавляет министр обороны Сергей Шойгу.
В состав Комиссии вошли 28 человек. Решение принято на заочном заседании Президиума Генсовета партии 8 декабря. Членами комиссии стали:
Василий Анохин — директор Департамента регионального развития Правительства
Александр Бурков — губернатор Омской области
Юрий Воробьев — заместитель председателя Совета Федерации
Сергей Галкин — заместитель министра экономического развития
Александр Галушка — заместитель секретаря Общественной палаты РФ
Леонид Горнин — первый заместитель министра финансов
Олег Дерипаска — председатель Наблюдательного совета ООО «Компания «базовый элемент», президент ОК «РУСАЛ», президент En+Group
Александр Дроздов — заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле
Владимир Евтушенков — председатель Совета директоров, председатель комитета по стратегии Совета директоров ПАО АФК «Система»
Виктор Зубарев — член Генсовета «Единой России», депутат Госдумы
Шолбан Кара-Оол — член Высшего совета «Единой России», вице-спикер Госдумы
Александр Карелин — член Президиума Генсовета «Единой России», сенатор, Герой РФ
Николай Касимов — председатель Московского городского отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»
Андрей Клепач — заместитель председателя, главный экономист ВЭБ.РФ
Игорь Кобзев — губернатор Иркутской области
Артем Манукян — вице-президент Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»
Ильнар Мирсияпов — заместитель руководителя Секретариата первого заместителя председателя Правительства
Эльвира Набиуллина — председатель Центрального Банка
Александр Новак — заместитель председателя Правительства
Владислав Онищенко — руководитель аналитического отдела агентства ПРАЙМ-ТАСС
Константин Полунин — старший научный сотрудник Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, партнер-эксперт
Владимир Потанин — генеральный директор — председатель правления, президент ПАО «ГМК «Норильский никель», президент ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРОСС»
Андрей Рюмин — генеральный директор и председатель правления ПАО «Россети»
Александр Скачков — секретарь Забайкальского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы
Сергей Сокол — заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике
Александр Усс — губернатор Красноярского края
Руслан Цаликов — первый заместитель министра обороны
Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина остальные лидеры предвыборного списка «Единой России» также возглавили специально созданные партийные комиссии. Министр иностранных дел Сергей Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева руководит комиссией по образованию и науке, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко — комиссией по здравоохранению. Комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи возглавила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Основная цель созданных комиссий — реализация соответствующих разделов народной программы «Единой России».