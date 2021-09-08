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Выйти из тьмы. За деревню Верхние Валдушки взялась партия

Мы уже писали о проблемах забытой властью деревни в Приморском р-не Архангельской области. О реакции властей на публикацию до сих пор неизвестно. Пока суть да дело, проблемами постоянных жителей и дачников занялась ПАРТИЯ ДЕЛА… извините за невольный каламбур.

Приморский районный суд Архангельской области вынес прецедентное решение в отношении незаконно бездействующих чиновников МО «Лисестровское» и обязал в течение 5 месяцев организовать уличное освещение в деревне Верхние Валдушки Приморского района Архангельской области, расположенной всего в получасе езды от столицы Поморья.

Инициатора судебного разбирательства – сторонника Партии Дела Евгению Измайлову возмутило, что неоднократные обращения и жалобы жителей деревни в лисестровскую администрации не дают каких-либо результатов на протяжении многих лет.

«На протяжении тридцати лет в деревне полностью отсутствует уличное освещение на четырех улицах – Садовой, Дачной, Счастливой и Новой. В июле 2021 года мною была подготовлена коллективная жалоба на имя Губернатора области и собраны подписи от всех жителей деревни. Это совсем не легкое дело, так как с каждым жителем деревни пришлось общаться, объяснять необходимость подписания данного обращения. Как ни прискорбно, но есть люди, которые просто боятся обращаться даже с такими обычными и законными требованиями к чиновникам. Коллективная жалоба мною была направлена в Правительство Архангельской области, откуда жалоба была «спущена» в МО «Приморский муниципальный район» и по сей день осталась без ответа.

Я обратилась в ГТРК «Поморье» с просьбой осветить в СМИ проблему деревни Верхние Валдушки. Телевизионщики откликнулись, назначили на 8 ноября 2021 года встречу жителей деревни и главы лисестровского муниципалитета. На следующий день – 9 ноября 2021 года ГТРК «Поморье» в новостной программе «Вести Поморья» показало сюжет о возмущенных жителях, требующих от администрации организации уличного освещения в деревне. После выпуска новостей – в этот же день примчалась автовышка с бригадой электриков, которые установили на одной из улиц всего пять фонарей».

В настоящее время областной прокуратурой проводится проверка по запросу депутата Архангельского областного Собрания Леонида Таскаева. Также в это время в Приморском районном суде Архангельской области рассматривалось административное дело по административному иску о признании незаконным бездействия муниципальных чиновников, итогом которого стало вынесение 22 ноября 2021 года федеральным судьей Приморского районного суда Архангельской области решения:

- признать незаконным бездействие Администрации муниципального образования «Лисестровское», выразившееся в непринятии мер по организации уличного освещения и обязать Администрацию в течение 5-ти месяцев со дня вступления в законную силу решения суда принять меры к организации уличного освещения в местах общего пользования на улицах Дачная, Счастливая, Новая и Садовая деревни Верхние Валдушки Приморского района Архангельской области.

По нашей информации, несмотря на большую общественную значимость освещения улиц в обеспечении безопасности жителей, чиновники намерены обжаловать решение суда, по сути, обязавшее их выполнить собственные обязанности. Но жители деревни не намерены сдаваться и готовы отстаивать свое право на благоустроенные и освещенные подъезды к своим домам.

09 декабрь 08:39 | : Политика / Скандалы

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