Как получить новое жилье. Дмитрий Морев провёл приём граждан по личным вопросам

Декада приёмов граждан, посвященная юбилею Партии «Единая Россия», проходит в Региональной общественной приёмной Председателя Партии Д.А. Медведева с 01.12.2021 по 10.12.2021
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе приём граждан прошёл в дистанционном режиме. К главе города записалось 4 заявителя.
Так, архангелогородка, проживающая на улице Урицкого, обратилась с жалобой на неудовлетворительное содержание территории рядом с супермаркетом, который находится у дома. Территория содержится в ненадлежащем виде и практически не убирается, администрация магазина с жителями ближайших домов на контакт не идет. Дмитрий Морев заверил, что представители администрации города свяжутся с руководством магазина с целью урегулировать проблему.
Два человека обратились с вопросами по улучшению жилищных условий. Дмитрий Морев разъяснил заявителям, что им необходимо через свою управляющую компанию провести комиссию для признания их жилых домов аварийными. Если дом будет признан аварийным, то его жители будут включены в программу «Переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда», что даст им право на получение нового жилья.
Еще одного горожанина волнует судьба Кузнечевского моста, а точнее его ненадлежащего содержания. По словам заявителя, на мосту не соблюдается ограничение движения грузовых транспортных средств, что негативно влияет на конструкцию сооружения. Глава города заверил, что безопасности моста ничего не угрожает. В 2018 году была проведена экспертиза качества сооружения. Также по информации администрации, в дальнейшем, если будут изысканы средства, будет запланировано строительство нового места, соединяющего центральные районы города с Соломбалой. Его стоимость может составить 5,5 миллиардов рублей.