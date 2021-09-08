К школе №9 г. Архангельска проход свободен

Более трех лет судебных разбирательств потребовалось, чтобы обязать собственников обгоревшего здания освободить земельный участок.
Торгово-офисное здание на пр. Ломоносова, 84 было повреждено огнем в феврале 2018 года. В целях предупреждения внезапного обрушения администрация Архангельска вынесла постановление о введении режима повышенной готовности. На основании муниципального контракта с подрядной организацией был произведен демонтаж, а земельный участок с оставшимися конструкциями огражден забором.
Затем последовали судебные разбирательства в различных инстанциях: индивидуальные предприниматели Глотова О.Г. и Немченя В.Л. пытались обязать муниципалитет восстановить демонтированное здание. Арбитражный суд Архангельской области в декабре 2020 года отказал им в удовлетворении иска. Последовало рассмотрение в апелляционной инстанции, которая оставила решение без изменений. Оно вступило в силу лишь в августе 2021 года.
Тем временем земельный участок с остатками конструкций от снесенного здания рядом со школой № 9 оставался за забором, что портило внешний вид улицы и тревожило с точки зрения безопасности проникновения на территорию детей. Поэтому администрация города обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с требованием к ИП Глотовой О.Г. и ИП Немченя В.Л. об обязании в течение 1 месяца с момента вступления решения в законную силу освободить земельный участок от принадлежащих им объектов: свайного основания, кирпичной пристройки, стальной лестницы. В настоящее время ограждение также убрано.