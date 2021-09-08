Александр Цыбульский вошел в тройку героев соцсетей

В ноябрьском рейтинге «Цифровые портреты глав российских регионов» губернатор Архангельской области занял третье место по количеству позитивных упоминаний в его адрес. Впереди только Рамзан Кадыров (Чеченская республика) и Мурат Кумпилов (Адыгея).
По мнению экспертов рейтинга, такое продвижение вверх (+10.3%) прежде всего связано с участием Александра Цыбульского в старте новых проектов совместно с РАН и Ломоносовских чтениях.
Характерно, что в рейтинге негативных упоминаний глава Поморья находится на предпоследнем, 84-ом месте. Меньше его костерили только губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.
Аналитики отмечают, в ноябре фокус внимания был сконцентрирован на постепенном ослаблении различного рода ограничений, что отразилось на тональности упоминаний глав регионов.