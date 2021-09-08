Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Александр Цыбульский вошел в тройку героев соцсетей

В ноябрьском рейтинге «Цифровые портреты глав российских регионов» губернатор Архангельской области занял третье место по количеству позитивных упоминаний в его адрес. Впереди только Рамзан Кадыров (Чеченская республика) и Мурат Кумпилов (Адыгея).

По мнению экспертов рейтинга, такое продвижение вверх (+10.3%) прежде всего связано с участием Александра Цыбульского в старте новых проектов совместно с РАН и Ломоносовских чтениях.

Характерно, что в рейтинге негативных упоминаний глава Поморья находится на предпоследнем, 84-ом месте. Меньше его костерили только губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Аналитики отмечают, в ноябре фокус внимания был сконцентрирован на постепенном ослаблении различного рода ограничений, что отразилось на тональности упоминаний глав регионов.

 

08 декабрь 11:26 | : Политика

Главные новости


Сказ о том, как управляющие компании калечат Архангельск
Со следующего года Arctic Open укрупнится и разовьется

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2021 (109)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20