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Политологи: "Единая Россия" - партия Путина... и точка

Это подтвердили обращение главы государства к партии на Съезде и планы по реализации задач, поставленных Президентом.

 «Единая Россия» еще раз продемонстрировала, что является партией Президента, отметил Директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в ходе круглого стола «Перезагрузка «Единой России». Основные этапы и итоги» в Фонде развития гражданского общества 6 декабря.

По его словам, обновление и открытость стали двумя трендами партии, которые она год назад четко определила как важнейшие элементы избирательной кампании. С их помощью «Единая Россия» зафиксировала результаты победы на выборах в Госдуму.

«Сейчас в руководящих органах появилось довольно большое количество новых кадров, так или иначе связанных с партией. Если вы себя проявили как активист в разного рода социальных проектах, то «Единая Россия «заинтересована в том, чтобы вас привлекать. Если вы яркий волонтер, у вас получается разного рода интересные компании - приходите в партию», - пояснил Алексей Чеснаков.

Победить на выборах и подтвердить свои лидерские позиции партии помогло и то, что она в ходе перезагрузки преодолела несколько негативных факторов и начала перезагрузку с возвращения регионов в партию и партии в регионы, считает председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

«Идея избрания губернаторов секретарями реготделений крайне важна. Теперь мы видим конструктивное взаимодействие с главами регионов», - сказал Константин Костин.

Также «Единая Россия» расширила практику партийного выдвижения, а, чтобы региональным политикам и элитам было интересно действовать через партийные площадки, были запущены партийные проекты – такие, как запуск инфраструктурных кредитов для регионов и социальная газификация.

Еще одним шагом стало выстраивание взаимодействия с фракцией партии в Госдуме.

«Свидетельство этому - последние решения на съезде, когда руководитель фракции стал замсекретаря Генсовета, а сама фракция ежегодно будет отчитываться на Съезде за реализацию народной программы», - пояснил он.

Улучшилось качество взаимодействия «Единой России» с Правительством – в результате положения народной программы нашли отражение в бюджете.

По словам Константина Костина, крайне важно, что «Единая Россия» в процессе обновления дала возможность кандидатам занимать позиции, которые в итоге приводили к победам. При этом партия выстроила современные системы работы с гражданами: это общественные приемные, народная программа, ежегодные отчеты перед избирателями на всех уровнях. Хорошо проявила себя и цифровизация партии - мало кто сегодня может предъявить такие показатели вовлечения своих активистов и агитаторов при помощи цифровых платформ.

В свою очередь генеральный директор Агентства политической и экономической конъюнктуры Дмитрий Орлов отметил, что политическая система России сохраняет устойчивость потому, что в ней сохраняет стабильность «Единая Россия». При этом партии нужно стремиться к росту общественной поддержки.

«Впрочем, и той, которую партия имеет сегодня, как мы убедились в ходе парламентских выборов, достаточно и для политического доминирования, получения конституционного большинства, и для того, чтобы обеспечивать необходимое влияние во всех заксобраниях и муниципалитетах крупнейших городов», - резюмировал эксперт.

Завершая встречу, Константин Костин добавил, что партии в ближайшие годы предстоит решить две задачи.

«Это исполнение обещаний и реализация народной программы. Партия сама сфокусировала внимание всех на этом. В 2026 году мало кто откажет в удовольствии посмотреть, что сделала она за эти годы. А второй пункт заключается в подтверждении электорального статуса партии и преодолении последствий пандемии (социально-экономических). С этим надо работать и от этого зависят рейтинги поддержки партии на выборах», - заключил он.

Напомним, в Москве 4 декабря прошел заключительный этап Съезда «Единой России». На нем представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

Также переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России». Они обновлены более чем наполовину. В их состав вошли представители волонтерских и общественных объединений.

07 декабрь 10:42 | : Политика

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