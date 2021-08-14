Архангельская «ЭкоБессрочка» разоблачает коммуниста Новикова

Активисты архангельской «ЭкоБессрочки» (противники строительства мусорного полигона в Ленском районе), в которую, по их словам, входит немало членов и сторонников российской Компартии, выступили в социальной сети ВК с претензиями к лидеру фракции КПРФ в Архангельском областном Собрании депутатов и в недавнем прошлом первому секретарю регионального обкома Александру Новикову.
Заключаются они в следующем:
- Новиков А.В. будучи главой Архангельского обкома КПРФ выступал пьяным по Котласскому телевидению;
- КПРФ слила выборы Губернатора Архангельской области;
- Надежда Виноградова не знала, что сказать на вопрос: "почему Вы поддержали проект Шиес?";
- из КПРФ выгнали Леонида Таскаева в разгар избирательной кампании;
- 2-ой секретарь горкома КПРФ - Галина Маркова - написала в комментариях всё, что думает о членах шиесского протеста в нелицеприятной форме;
- КПРФ бездействовали на выборах в Государственную думу.
Также к Новикову, как главному представителю коммунистов в региональном парламенте, предъявляются претензии в отношении его позиции по принудительной вакцинации и введению QR-кодов – он лишь проголосовал за доработку предлагаемого федерального закона. По мнению подписантов, Новиков буквально слил 8 000 подписей, собранных рядовыми активистами-коммунистами, тем самым дискредитировав партию как главную оппозиционную силу на политическом поле страны.
Впрочем, наблюдатели от нашей редакции письма полагают, что автором данного панегирика является группа противников нового первого секретаря обкома КПРФ Александра Гревцова, буквально продавленного на этот пост старшим товарищем Новиковым. Соответственно, мы имеем дело с внутрипартийными разборками, характерными буквально для всех политических сил.