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Виктор Павленко: Архангельск был, есть и будет северным форпостом России

12 лет назад Указом Президента за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Архангельску было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».  

Горожан с этой памятной датой поздравляет Виктор Павленко, который будучи мэром города на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля получил из рук главы государства грамоту о высокой награде.  

- Поздравляю ветеранов, всех жителей столицы Поморья с годовщиной присвоения Архангельску почетного звания «Город воинской славы». Страна по достоинству оценила вклад нашего города в Великую Победу. Присвоение звания «Город воинской славы» стало важнейшим событием в современной жизни Архангельска, вызвав большой патриотический подъем и объединение всех поколений горожан. Жители бережно хранят военную историю города, память о тех, кто не вернулся с войны, кто погиб от голода и холода в тылу, на оборонных работах. Это подтверждает преемственность и неразрывную связь поколений архангелогородцев. Наши отцы и деды воспитывались на идеях героизма и беззаветных подвигах прошлого. Это формировало их идеологию, духовно-нравственные принципы и являлось залогом великих побед. Современная молодежь должна так же чтить подвиги своих отцов, дедов, прадедов, знать и уважать историю своего города, своей страны. Ведь только у страны, которая знает и чтит свою историю, есть будущее! – отметил Виктор Павленко.

 

 

05 декабрь 12:45 | : Политика

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