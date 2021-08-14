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Архангельск. На приеме Кисляков

Приём граждан в декаду, посвященную юбилею партии «Единая Россия», провел депутат Государственной Думы  Михаил Кисляков.

Декады приёмов граждан в Региональной общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева  проходит с 01.12.2021 по 10.12.2021.

Сегодня, 3 декабря, личный приём граждан провел Михаил Кисляков, депутат Государственной Думы.

Во время приема к Михаилу Кислякову обратилось заявительница, которая не удовлетворена  работой автобусного маршрута №3. Маршрут всегда переполнен, и водителями не соблюдается график движения транспорта.

Решение данной проблемы, обозначенной в ходе встречи, взято депутатом Государственной Думы на контроль. Михаил Кисляков  отправит  запрос в администрацию города Архангельск.  Михаил Леонидович считает, что текущая ситуация работы общественного транспорта в городе Архангельске неудовлетворительна и её необходимо менять.

03 декабрь 15:08 | : Политика

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