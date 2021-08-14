Архангельск. На приеме Кисляков

Приём граждан в декаду, посвященную юбилею партии «Единая Россия», провел депутат Государственной Думы Михаил Кисляков.
Декады приёмов граждан в Региональной общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева проходит с 01.12.2021 по 10.12.2021.
Сегодня, 3 декабря, личный приём граждан провел Михаил Кисляков, депутат Государственной Думы.
Во время приема к Михаилу Кислякову обратилось заявительница, которая не удовлетворена работой автобусного маршрута №3. Маршрут всегда переполнен, и водителями не соблюдается график движения транспорта.
Решение данной проблемы, обозначенной в ходе встречи, взято депутатом Государственной Думы на контроль. Михаил Кисляков отправит запрос в администрацию города Архангельск. Михаил Леонидович считает, что текущая ситуация работы общественного транспорта в городе Архангельске неудовлетворительна и её необходимо менять.