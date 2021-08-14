Вячеслав Широкий: И все равно Архангельску не хватает денег

Депутат Архангельской городской Думы Вячеслав Широкий прокомментировал итоги вчерашней сессии в части принятия бюджета:
- Принятие бюджета города в первом чтении - таким был главный вопрос вчерашней сессии Архангельской городской Думы!
11 млрд. рублей доходов, из которых примерно половина = это налоговые поступления, остальное поступления субсидий и субвенций из вышестоящих бюджетов.
Бюджет можно назвать социальным и констатировать нехватку средств в сфере городского хозяйства и кап. вложений в муниципальное имущество! Более 1 млрд. не хватает на уборку городских дорог, как мы заметили уже и в этом году!
В обозначенных вопросах и выступлении я подробно остановился на темах пассажирского транспорта и благоустройстве города! Потребовал навести порядок в обслуживании горожан на муниципальных маршрутах и обозначил сегодняшнюю ситуацию на рынке как катастрофическую!
Поднял вопрос с благоустройством территорий города в этом году и высказал опасения по следующему году, призвал коллег со второго квартала 22 года совместно контролировать территории благоустройства города. Надеемся на решение области о возможности использовать средства на благоустройство этого года в 2022!
8 территорий подрядчики не успеют доделать в этом году, а в следующем в планах отремонтировать еще 8 и плюс дворы! Есть объективные причины этому и самые основные, как и ранее я говорил - это слабые технические задания на проектирование, а от этого и качество самих проектов! Ценообразование работ, составленное в ТЕРах, в реалиях не соответствует текущей стоимости материалов и работ!
Краснодарская компания, которая завалила в этом году два объекта благоустройства, будет ремонтировать в 2022 году 8 городских территорий и чисто юридически они могут ссылаться на плохую проектную документацию, НО нам нужен РЕЗУЛЬТАТ и следующий год покажет, поправима ситуация или нет, тут всем придется трудиться "засучив рукава", в первую очередь заказчику!
В бюджете предусмотрены средства на проектирование новой школы в Соломбальском округе, на ремонт ул. Маяковского, благоустройство малой общественной территории в Соломбале между детским садом № 183, домами № 88 по пр. Никольскому и № 33, корп. 1 по ул. Советской, проектирование и реконструкцию стадиона "Волна", обустройство спортивных площадок у общеобразовательных школ!
2.5 млн. р. предусмотрено на льготный проезд в речном транспорте для горожан старше 70 лет, с 2022 года жители островов смогут воспользоваться льготным проездом и на теплоходе, как и в городских автобусах!
На культуру и образование выделены средства на ремонт помещений учреждений, в следующем году начнется проектирование кап. ремонта Соломбальской библиотеки им. Шергина!
16 декабря рассмотрим проект бюджета города во втором чтении,продолжаем работу над изучением расходной и доходной статей, готовим поправки, вопросы и замечания!