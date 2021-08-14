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Министр Полежаев: Мы скоро расселим архангельские "аварийки"

До конца текущего года планируется предоставить комфортные квартиры северянам, которые в настоящее время проживают в аварийном жилье общей площадью более 40 тыс. метров.

Для сравнения: в 2019 году по региональной адресной программе переселения, которая является частью национального проекта «Жилье и городская среда», удалось ликвидировать порядка 8,8 тыс. кв. метров непригодного жилья, в 2020 году – более 47 тыс. кв. метров. Всего до 2025 года программой предусмотрен снос 1833 домов, общая площадь которых составляет 473,6 тыс. квадратных метров.

Как рассказал министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев, в настоящее время регион занимает второе место среди всех субъектов по объему требуемых для расселения жилищных метров, вошедших в программу. Для более оперативного решения проблемы в регионе применяют особый подход.

– Работа идет двумя путями: с помощью строительства новых домов и предоставления социального найма, а также за счет выплат компенсаций собственникам жилья, – прокомментировал глава ведомства. – Первый этап программы успешно завершен регионом в 2020 году. Расселен 201 жилой дом общей площадью 31,6 тыс. квадратных метров. Сейчас идет реализация второго, а также третьего и последующих этапов.

При этом, если взять первые два этапа, то к настоящему времени процент исполнения программы составляет 94%. В региональном минстрое планируют, что к концу года удастся достичь отметки 110% от плана.

Возведение новых домов для северян организовано методом «под ключ», предполагающим, что одна организация разрабатывает проектно-сметную документацию, проходит государственную экспертизу и в дальнейшем занимается строительством. В министерстве отмечают, что применение такого подхода существенно сокращает сроки реализации мероприятий, удешевляет процесс строительства и снижает нагрузку на бюджет.

Особое внимание – материалам и качеству возводимого жилья. При строительстве подрядные организации используют монолит, кирпич, а также соблюдают рекомендации Минстроя России.

– Сейчас в рамках программы заключено более 40 контрактов. По итогу в 2023 году будет построено 65 домов расселяемой площадью 190,4 тыс. квадратных метров, – отметил Владимир Полежаев. – Для расселения домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года и не вошли в региональную адресную программу переселения до 2025 года, организован отбор свободных земельных участков в муниципальных образованиях. Общая площадь таких домов составляет 652 тыс. кв. метров.

Министр добавил, что в настоящий момент в регионе идет активная стадия ввода объектов в строй, постановки на кадастровый учет, а также заключения договоров социального найма.

– Это работа правительства Архангельской области и муниципальных образований – программа расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, будет завершена в 2024 году, финансирование по нашей заявке поддержано в полном объёме, поэтому в декабре уже объявим первые конкурсы на стройку, – рассказал Владимир Полежаев. – Что касается выкупа, темпы здесь тоже значительно возрастут, сейчас работаем с муниципальными образованиями, чтобы в бюджете 2022 года у них были затраты на оценку выкупаемого жилья, нацеливаем их на персональную работу с каждым жителем программы.

Кроме этого, Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал новую программу переселения. По ней более 600 тысяч человек смогут переехать примерно с 11,6 млн кв. метров аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2021 года. Средства на реализацию новой программы уже заложены в бюджет 2022 года.  

02 декабрь 12:54 | : Политика / Экономика

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