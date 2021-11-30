В Архангельской области "Единая Россия" открыла декаду приема граждан

В первый день декады, которая приурочена к 20-летнему юбилею «Единой России», открылось более пяти тысяч площадок, где люди могут получить консультации или помощь. В первый же день этой возможностью воспользовались почти 10 тысяч человек.
Одним из первых вопросы от заявителей рассмотрел Председатель партии Дмитрий Медведев. Руководитель Новосибирской организации родителей детей с особенностями развития Екатерина Кузнецова предложила создать единый информационный ресурс, посвященный информированию о реабилитации детей. Председатель партии поддержал инициативу, подчеркнув, что она поможет большому количеству семей.
Житель Перми Сергей Толчин рассказал о проблеме с капремонтом школы, в которой учится его дочь. Зданию 130 лет. Оно является объектом культурного наследия, а сумма на ремонт — 400 млн рублей — неподъемная для региона. Дмитрий Медведев поручил единоросам региона решить вопрос и помочь школе стать участницей программы капремонта, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения по поручению Президента.
Многодетная мама Оксана Ткач из Ростова-на-Дону подняла проблему газификации земельного участка. «Газификация очень дорогостоящая и многие многодетные семьи, построив дома, не имеют возможности туда въехать, так как дома неотапливаемые», — отметила она.
Дмитрий Медведев напомнил, что Госдума по предложению «Единой России» приняла закон о социальной газификации. «Задача — довести газ до каждого участка бесплатно. Я дам поручение нашей партийной организации в Ростовской области вместе с региональным правительством проработать вопрос по подведению газа к вашему участку и ко всем соседним участкам, потому что это должно делаться на коллективной основе», — сказал он.
С просьбой о законодательном регулировании служб примирения в школах выступила председатель родительского комитета 5 класса Волгоградской гимназии № 16 Екатерина Ермилова. По ее словам, взрослые часто недооценивают как последствия школьных конфликтов, так и важность своего участия в их разрешении.
Дмитрий Медведев считает, что в этом процессе должны участвовать учителя и родители и необходимость регламентации работы таких служб назрела давно.
«Такого рода законодательная регламентация возможна. Нужно просто дать соответствующие полномочия», — сказал он.
Приемы граждан 1 декабря прошли во всех регионах. В Самаре секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров помог в решении вопроса о софинансировании программы по замене деревянных окон в корпусе одного из детских садов. На Ямале секретарь реготделения партии Алексей Ситников помог многодетной матери в трудоустройстве. Женщина успешно прошла собеседование и получит рабочее место в детском саду. Во Владимирской области врио губернатора Александр Авдеев решил вопрос о предоставлении квартиры сироте из Ковровского района.
Накануне прием граждан в Орловской области также провела председатель Комиссии Президиума Генерального совета партии по работе с обращениями граждан Анна Кузнецова. Она рассмотрела ряд обращений по вопросам развития паллиативной помощи в регионе, обеспечения льготных категорий граждан лекарствами и медицинскими изделиями, состояния инфраструктуры учреждений здравоохранения, деятельности образовательных организаций.
«Декада приёмов в Архангельской области будет проходить с 1 по 10 декабря. В ней примет участие губернатор Александр Цыбульский, глава города Архангельска Дмитрий Морев, представители органов исполнительной власти, сенатор от Архангельской области Виктор Новожилов, депутаты фракции всех уровней, секретарь регионального отделения Иван Новиков, координаторы партийных проектов. Приёмы будут проходить по графику и по предварительной записи. В целях минимизации последствий распространения пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, приём осуществляется в дистанционном режиме: по телефону или посредством сервисов видеосвязи.
Анонсы приёмов выложены на региональном сайте Партии и в социальных сетях. Также приёмы будут проводиться на дополнительных площадках и в 25 местных отделениях партии Архангельской области», - комментирует Сергей Эммануилов, руководитель Архангельской региональной общественной приемной.
Напомним, «Единая Россия» проводит декаду приемов граждан с 1 по 10 декабря. Каждый день будет посвящен отдельной тематике. Со своими вопросами люди могут обратиться в региональные и местные общественные приемные Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Кроме того, приемы граждан будут организованы на дополнительных площадках.