Леонид Таскаев: «Депутаты оказались глухи к аналогии с Освенцимом»

На проходившей сегодня в столице Поморья сессии Архангельского областного Собрания рассматривалась поддержка федерального законопроекта № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Как и ожидалось, этот вопрос в повестке стал самым скандальным.
В качестве главного оппонента выступил депутат Леонид Таскаев, ранее исключенный из рядов КПРФ и ныне более близкий к «Партии Дела». Именно от нее он передал в президиум несколько сот обращений граждан. А также процитировал с трибуны слова бывшего узника Освенцима Мариана Турского, сказанные, впрочем, совсем по другому поводу. Предлагаем их на суд читателям:
«Освенцим не упал с неба. Это может показаться обычным утверждением, но есть в этом глубокий и очень важный для понимания смысл. Перенесемся на некоторое время мыслями, воображением в начало 30-х годов в Берлин, почти в центр города, где однажды в эти ранние 30-е годы на скамьях появляется надпись: «Евреям нельзя садиться на эти скамьи». Можно сказать: неприятно, несправедливо, это не нормально, но ведь вокруг столько скамеек, можно посидеть где-нибудь в другом месте, ничего страшного. Потом в бассейне появилась надпись: «Евреям запрещен вход в этот бассейн». При этом где-то появляется надпись: «Евреям мы продаем хлеб и продукты питания только после 17 часов». Это уже проблема, потому что меньше выбор, но, в конце концов, после 17 часов тоже можно делать покупки.
Мы начинаем жить с мыслью, что можно исключить кого-то, что можно отчуждать кого-то. И так медленно, постепенно, день за днем люди начинают с этим свыкаться – и жертвы, и палачи, и свидетели, начинают привыкать к мысли, что это меньшинство – иное, что оно может быть вытолкнуто из общества, что это люди чужие, что это люди, которые разносят микробы, эпидемии. Это уже страшно, опасно.
Одновременно эта власть видит, что людей постепенно охватывает черствость, равнодушие. Они перестают реагировать на зло. И тогда власть может себе позволить дальнейшее ускорение процесса зла. А дальше идет уже насилие: запрет принимать евреев на работу, запрет эмиграции. А потом быстро наступает отправка в гетто и концентрационные лагеря. И здесь подтверждается мысль: «Освенцим не упал вдруг с неба». Освенцим топтался, семенил маленькими шажками, приближался, пока не случилось то, что произошло здесь».
Результат хорошо виден на нашей иллюстрации…