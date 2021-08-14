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Перезагрузка и цифровизация: "Единая Россия" вплотную занялась здравоохранением

В народную программу «Единой России» заложен принцип перезагрузки здравоохранения и ориентации его на пациента, отметил глава партийной комиссии, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на первом организационном заседании 30 ноября.

 «Пациенты должны быть центром тех изменений, на которые мы можем повлиять», - сказал он, подчеркнув, что для перезагрузки системы здравоохранения необходимо учитывать мнение регионов – это одно из поручений Президента, которое он дал комиссии. Поэтому работа будет построена на получении обратной связи и анализе проблем, с которыми сталкиваются субъекты РФ.

 Денис Проценко отметил также, что работа комиссии будет продолжена в рамках консилиумов. Их формат был апробирован в течение нескольких месяцев на площадках «Единой России». В ближайших планах работы также кадровые вопросы.

 «Людей лечат не стены, а персонал. Те проблемы, которые мы видим – и выгорание, и проблемы образования – это вопросы по которым мы должны выступить», - пояснил он.

 Глава партийной комиссии добавил также, что система здравоохранения научилась оперативно реагировать на все волны пандемии, увеличивая количество коек и модульных госпиталей.

 «Мы научились возвращаться из волн. Многие регионы фактически в последние волны не изменили планов по медпомощи, плановой, хирургической в том числе. Тем не менее, есть ряд проблем с кислородом, поэтому мы отдельно обратились к регионам, чтобы услышать, что происходит с лекарственным обеспечением пациентов с ковид, которые находятся на амбулаторном лечении», - добавил Денис Проценко, подчеркнув, что 28 октября Правительство выделило почти 11 млрд рублей регионам на эти цели.

 В свою очередь первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко сообщил, что вопрос обеспечения кислородом уже решается. «Благодаря совместной работе с Правительством РФ выделены деньги на концентраторы кислорода», - рассказал он.

 Представители сферы здравоохранения из регионов поблагодарили волонтерские центры «Единой России» за помощь медикам во время пиковых нагрузок.

 «Это студенты университетов, ординаторы, работники кафедры, а также студенты медучилищ. У нас очень развито волонтерское движение, и мы хотим поблагодарить все наши молодежные организации, очень помогали нам в кол-центрах», - сказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

«Волонтеры-медики –  это студенты медицинского вуза и колледжа, они выходят на передовую в красную зону, а также помогают с доставкой лекарств. Их вклад в борьбу с короновирусной инфекцией в Архангельской области неоценим», - комментирует Сергей Эммануилов, руководитель Архангельской региональной общественной приемной, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по социальной политике и здравоохранению

Ранее по предложению Президента Денис Проценко возглавил комиссию Генсовета партии по здравоохранению. В ее состав вошли 28 человек. Решение принято на заседании Президиума Генсовета партии 10 ноября. Основная цель работы комиссии — реализация народной программы «Единой России».

01 декабрь 10:59 | : Политика

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