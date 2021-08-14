До 120-ти... Иван Новиков поздравляет с 20-летием «Единой России»

— 1 декабря мы отмечаем 20 лет со дня образования Всероссийской политической партии «Единая Россия». На сегодня это крупнейшее политическое объединение в нашей стране. Наша партия — это открытая система с самым демократичным уставом, огромным опытом работы и крепкой командой.
За два десятка лет пройден огромный путь. Мы вставали на ноги и развивались вместе со страной, создавая все вместе социально-ориентированное государство — новую Россию. Могу с уверенностью сказать, что в этом процессе обязательный ежедневный диалог с людьми на принципах взаимоуважения — это главный принцип, без которого невозможна никакая общественно-политическая, партийная работа. Чтобы быть на лидерских позициях, надо всегда уметь слышать людей и уважать их мнение.
Уважаемые коллеги, однопартийцы и сторонники «Единой России»! Спасибо всем вам за активную жизненную позицию, за ежедневную работу, которую вы ведёте каждый на своём месте, за надёжное плечо и взаимопонимание. Наша партия в Архангельской области сильна опытными и мудрыми политиками и с уверенностью смотрит в будущее глазами молодых и активных единомышленников.
Мы — единая команда «Единой России». И если вы хотите реализовать себя как политики, защищать интересы людей, менять действующие законы и инициировать новые, нужные людям, — добро пожаловать в наши ряды!
Секретарь Архангельского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Иван Новиков