Архангельская "Единая Россия" прибавляется новыми сторонниками

Сегодня, 30 ноября, председатель Архангельского регионального координационного совета сторонников Партии Александр Дятлов встретился с новыми сторонниками.
Заявление в сторонники партии написали Татьяна и Валерий Корниловы. На жизнь чета Корниловых смотрит оптимистично – поддерживают здоровый образ жизни, выступают за семейные и традиционные ценности, а также неравнодушны к судьбе родного региона. Поэтому сегодня они написали заявления о вступлении в ряды сторонников партии «Единая Россия»
«Сегодня ряды сторонников Партии «Единая Россия» очень активно пополняются, - отметил Александр Дятлов. – По моему мнению, это, конечно, связано с активизацией работы Партии в регионах. Все больше людей желают участвовать в жизни региона и страны, в том числе и политической».