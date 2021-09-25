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Архангельская "Единая Россия" прибавляется новыми сторонниками

Сегодня, 30 ноября, председатель Архангельского регионального координационного совета сторонников Партии Александр Дятлов встретился с новыми сторонниками.

Заявление в сторонники партии написали Татьяна и Валерий Корниловы.  На жизнь чета Корниловых  смотрит оптимистично – поддерживают здоровый образ жизни, выступают за семейные и традиционные ценности,  а также неравнодушны к судьбе родного региона.  Поэтому сегодня они написали заявления о вступлении в ряды сторонников партии «Единая Россия»

«Сегодня ряды сторонников Партии «Единая Россия» очень активно пополняются, - отметил Александр Дятлов. – По моему мнению, это, конечно, связано с активизацией работы Партии в регионах. Все больше людей  желают участвовать в жизни региона и страны, в том числе и политической».

30 ноябрь 17:19 | : Политика

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