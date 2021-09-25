Александр Фролов пообещал Майской горке новую жизнь

Сегодня в Майском парке на пр. Ленинградский новые качели. Содействие в обустройстве парка оказал депутат областного Собрания Александром Фроловым.
Напомним, что открытие парка «Майский», который расположен на Ленинградском проспекте от ул. Галушина до ул. Красной Звезды вдоль берега Северной Двины состоялось два года назад. Площадь благоустройства парковой зоны составляет почти 35 тыс. кв. м, из них 21 тыс. кв. м составляют зелёные насаждения. По проекту, согласованному с общественным Советом округа, в парке были высажены дополнительные деревья и кустарники, засеяны газоны, установлены новые детская и спортивная площадки, а также фигуры из полюбившихся детям мультфильмов «Маша и Медведь» и «Белоснежка и семь гномов» и другие элементы, скамейки, урны, уличные тренажёры. Были проложены новые пешеходные дорожки и смонтированы линии наружного освещения. Стоимость работ составила 41,5 миллиона рублей.
- Архангельск активно участвует в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды. И мы приложили немало усилий, чтобы в программу был включён парк на Ленинградском проспекте в округе Майская Горка. Немаловажно, что неравнодушные горожане активно участвовали в его обустройстве и высказывали свои пожелания в процессе проведения работ. Это позволило внести необходимые корректировки, чтобы максимально сохранить зелёные насаждения. И название парка было выбрано самими жителями и поддержано общественным советом округа Майская Горка. Сейчас мы продолжаем совершенствовать парк, добавлять новые элементы благоустройства, - отметил депутат областного собрания Александр Фролов.
Одним из таких элементов стали новые качели, установленные сегодня. В ближайшее время будет смонтирована их подсветка. Средства выделили администрация округа Майская Горка и депутат областного Собрания Александр Фролов. Парк пользуется большой популярностью не только у жителей Майской Горки, но и у горожан из других округов.
- Мы очень рады, что наш парк не забывают. В этом году почистили берег, убрали то, что мыло нагромождено. Сейчас, спасибо Александру Михайловичу Фролову и администрации округа, качели новые поставили. Очень надеемся, что будет обустроена береговая линия, - говорит член общественного Совета округа Майская Горка Зоя Вячкуткина.
В соответствии с заключённым администрацией города контрактом, срок гарантийных обязательств составляет четыре года: если в этот период обнаружатся дефекты, то подрядчик устранит их за свой счёт.
- Мы обеспечиваем содержание парка, летнюю и зимнюю уборку. Планов по развитию этой территории много, важно, что есть неравнодушные люди, которые откликаются и помогают. Эта территория должна быть зоной комфорта для горожан, - отметил глава администрации Майская Горка Алексей Ганущенко.
Как сообщил Александр Фролов, планируется, что проект обустройства Майского парка получит свое развитие. Прежде всего, это связано с проведением берегоукрепления и обеспечения безопасного доступа к реке, ведь то, что парк расположен на берегу Северной Двины - главная его изюминка.