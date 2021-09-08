Национальный рейтинг мэров: Дмитрий Морев на 59-м месте

Опубликован Национальный рейтинг мэров за октябрь-ноябрь текущего года.
Политологи в ожидании новой редакции закона о местном самоуправлении:
«Закон о единой публичной власти, на который часть экспертов возлагают надежды как на норму, способную стабилизировать положение мэров, ещё не вступил в силу, но и он относится в первую очередь к полномочиям губернатора.
Региональная власть первична, без неё ничего не принимается, и с её решениями мэры ничего поделать не могут: как только решение принято губернатором, мэр должен его выполнить. Но в процессе принятия решений мэр должен высказать свою точку зрения – и градоначальники делают это. И несправедливо считать, что голос этот сегодня ничего не значит. Всё зависит от конкретной личности, и есть впечатляющие наглядные примеры, как работает авторитет и лоббистские возможности градоначальников».
Первые три места занимают: Сергей Собянин (Москва), Руслан Кухарчук (Тюмень), Александр Беглов (Санкт-Петербург).
Последние три: Игорь Шутенков (Улан-Удэ), Салман Дадаев (Махачкала), Юрий Парахин (Орел).
Мэр Архангельска Дмитрий Морев на 59-ом месте.