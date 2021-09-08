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Страсти по бюджету. АрхГорДума готовится к сессии

В первый день зимы начнет свою работу 33-я сессия городского парламента 27-го созыва. Участники готовятся…

Так, в прошлую пятницу прошли заседания профильных комитетов. Одним из центральных вопросов сессии будет утверждение городского бюджета на 2022 год. Его основные параметры:  общий объем доходов запланирован в сумме  11 миллиардов 110 тысяч рублей, расходов – в сумме 11 миллиардов 660 миллионов рублей, прогнозируемый дефицит – 550 миллионов рублей.

Комментарий спикера АрхГорДумы Валентины Сыровой:

- Впервые за много лет мы планируем утвердить бюджет с максимально допустимым дефицитом в 10%. Наверное, это не очень хорошо, но с другой стороны, если мы не будем наращивать бюджет, то не отремонтируем дороги, не сделаем какое-то благоустройство, ремонт и прочее. Поэтому мы идем на этот определенный риск, но не забываем о том, что в течение года нам поступают деньги регионального бюджета.

Тем не менее, ее заместитель на посту председателя Александр Гревцов поинтересовался – откуда же взялся этот дефицит? Ситуацию прояснила главный финансист администрации областной столицы Вера Лычева – в документ пока не вошли суммы, которые пополнят городской бюджет от щедрот региональной казны.

А вот вполне объективные причины снижения городских доходов в текущий непростой период: эпидемиологическая обстановка (по всей стране), установленные льготы для малого и среднего бизнеса, отсюда и снижение доходов за аренду муниципального имущества.  Плюс к этому увеличиваются расходы бюджета практически по всем статьям: заложен рост заработной платы по ряду категорий работников, а это около 37 миллионов рублей, прогнозируется увеличение минимального размера оплаты труда, что требует предусмотреть дополнительно 46 миллионов рублей, порядка 16 миллионов рублей также заложено на рост коммунальных платежей. 

Но есть и хорошие новости, тоже связанные с расходной частью бюджета. Вводится в эксплуатацию новая школа на 860 мест, и на ее содержание также потребуются дополнительные средства – ежегодно около 25 миллионов рублей. Сюда же можно отнести расходы на содержание дополнительных групп в действующих детских садах и в новых дошкольных учреждениях.

Кому-то жалко денег на наше будущее?! Вот и мы думаем, что нет.

29 ноябрь 14:06 | : Политика / Экономика

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