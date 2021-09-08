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КПРФ: Это не Рашкин убил лося, а Жириновский убил Рашкина

На лидера ЛДПР представители коммунистической партии написали жалобу в Следственный комитет.
Фракция КПРФ в Госдуме сообщила, что направила заявление в Следственный комитет с требованием привлечь Владимира Жириновского к уголовной ответственности. Причиной стало прозвучавшее 16 ноября предложение о запрете компартии и отмене полученных ею на выборах результатов.
Как полагают юристы, заявление КПФР – не более, чем пиар. Специалисты подчёркивают, что подобное дело судебной перспективы не имеет.
По мнению представителей коммунистической партии, высказывания Жириновского во время пленарного заседания Государственной Думы с участием генпрокурора Игоря Краснова были направлены на умышленное возбуждение ненависти либо вражды по отношению ко всей партии. Именно поэтому компартия настаивает на привлечении лидера ЛДПР к ответственности по части 2 статьи 282 УК (штраф до 600 тыс. рублей или исправительные работы до 4 лет, или 3 года тюрьмы).
Следует отметить, что вовсе не голоса ЛДПР решили исход голосования. Потому претензии коммунистов в адрес ее лидера выглядит несущественными.

28 ноябрь 11:16 | : Политика / Скандалы

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