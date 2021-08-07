Общественная палата Архангельской области приняла окончательный вид

«В новый состав вошли люди уважаемые, достойные, которых хорошо знают северяне» (первый вице-губернатор Поморья Ваге Петросян).
Окончательно выбран состав Общественной палаты четвертого созыва. В третью группу вошли:
- старший тренер государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр развития спорта «Водник»», заслуженный мастер спорта Игорь Гапанович;
- директор государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр спортивной подготовки «Водник»» Роман Клобуков;
- председатель Совета Котласской местной (городской) общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Мелентьев;
- победитель Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» в номинации «Мое село», руководитель Няндомского общественного ресурсного центра Ксения Мишутина;
- директор государственного бюджетного образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» Олег Полухин;
- исполнительный директор Архангельской региональной общественной благотворительной организации «Рассвет» Максим Раков;
- экс-начальник отдела по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля администрации муниципального образования «Город Архангельск» Кира Рыженкова;
- представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Архангельской области, научный руководитель поморского центра социально-политических исследований «Стига» (Архангельск) Вадим Трескин;
- член Общественной палаты Архангельской области, руководитель СО НКО «Новодвинская местная общественная организация ветеранов» Валерий Шестаков;
- директор Северодвинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко», член Общественной палаты Архангельской области Сергей Шувалов.
Напомним состав двух первых:
1 (губернаторская)
- предприниматель, пенсионер Эрнест Белокоровин;
- генеральный директор акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» Михаил Будниченко;
- председатель Архангельской общественной организации «Ветераны Северного флота» Анатолий Бутко;
- председатель правления региональной общественной организации «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области» Мамикон Гекчян;
- руководитель Северного медицинского клинического центра имени Н. А. Семашко ФМБА России Елена Казакевич;
- директор филиала ВГТРК «Поморье» Сергей Николаев;
- генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Александр Распеченюк;
- председатель Общественной палаты Архангельской области (прошлого созыва) Юрий Сердюк;
- проректор САФУ по административной и правовой работе Надежда Чертова;
- председатель региональной общественной организации «Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области» Елена Шинкарева.
2 (от облСобрания)
- исполнительный директор Союза строителей Архангельской области Леонид Дубинский;
- заместитель главного врача Архангельской городской клинической поликлиники № 2 по акушерской и гинекологической помощи Виктория Карамян;
- председатель Федерации профсоюзов Архангельской области Алексей Костин;
- пенсионер (экс-начальник правового управления Архоблправительства) Михаил Опехтин;
- директор центра «Леда» (экс-зам мэра Павленко по социалке) Ирина Орлова;
- первый заместитель атамана регионального отделения Союза казаков — воинов России и зарубежья Сергей Савиных;
- секретарь епархиального управления Архангельской и Холмогорской епархии Валерий Суворов;
- директор саморегулируемой организации управляющих недвижимостью «Гарант» Алексей Тропин;
- директор Архангельского музыкального колледжа Ольга Фофанова;
- член региональной ассоциации выпускников Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (политтехнолог) Евгений Шевчук.
Между тем, часть наблюдателей считает, что этот общественный институт носит чисто декоративный характер, так как в него традиционно не включены представители оппозиции.