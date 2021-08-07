Архангельское отделение "Единой России" проводит акцию "Коробка храбрости"

Архангельское региональное отделение Партии «Единая Россия» приглашает желающих присоединиться к акции «Коробка храбрости»
Продолжается акция «Коробка храбрости», приуроченная ко Всемирному дню ребенка. Организатором выступил Центр поддержки гражданских инициатив Регионального отделения Партии «Единая Россия» при содействии некоммерческих организаций и партнеров.
«С коллегами-однопартийцами мы наполнили бокс подарками для ребят, которые лежат в больнице и идут на болезненную процедуру. По их завершении дети смогут выбрать себе что-то приятное, что позволит быстрее забыть боль .Мы понимаем, что дети в больнице находятся одни, без родителей. И им нужна награда за их храбрость», - отметила руководитель регионального ЦПГИ Виктория Парфенова.
В коробку любой желающий может положить игрушки и наборы для творчества, которые волонтеры передадут маленьким пациентам в детские лечебные стационары. Принести подарок для ребенка можно в специальный бокс с сегодняшнего дня по 28 ноября.
Места размещения «Коробок храбрости»:
Центр поддержки гражданских инициатив регионального отделения Партии «Единой России» (г.Архангельск, Набережная Северной Двины, 96)
Торговый Центр «Титан Арена» (1 этаж, в районе стеклянного лифта)
Архангельский музыкальный колледж (пр.Ломоносаова, 211, холл, 1 этаж),
Архангельская станция переливания крови (пр. Ломоносова, 311 холл, 1 этаж).