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Архангельское отделение "Единой России" проводит акцию "Коробка храбрости"

Архангельское региональное отделение Партии «Единая Россия»  приглашает желающих присоединиться к акции  «Коробка храбрости»

Продолжается акция «Коробка храбрости», приуроченная ко Всемирному дню ребенка. Организатором выступил Центр поддержки гражданских инициатив Регионального отделения Партии «Единая Россия» при содействии некоммерческих организаций и партнеров.

«С коллегами-однопартийцами мы наполнили бокс подарками для ребят, которые лежат в больнице и идут на болезненную процедуру. По их завершении дети смогут выбрать себе что-то приятное, что позволит быстрее забыть боль .Мы понимаем, что дети в больнице находятся одни, без родителей. И им нужна награда за их храбрость», - отметила руководитель регионального ЦПГИ Виктория Парфенова.

В коробку любой желающий может положить игрушки и наборы для творчества, которые волонтеры передадут маленьким пациентам в детские лечебные стационары. Принести подарок для ребенка можно в специальный бокс с сегодняшнего дня по 28 ноября.

Места размещения «Коробок храбрости»:

Центр поддержки гражданских инициатив регионального отделения Партии «Единой России» (г.Архангельск, Набережная Северной Двины, 96)

Торговый Центр «Титан Арена» (1 этаж, в районе стеклянного лифта)

Архангельский музыкальный колледж (пр.Ломоносаова, 211, холл, 1 этаж),

Архангельская станция переливания крови (пр. Ломоносова, 311 холл, 1 этаж).

 

26 ноябрь 09:15 | : Политика

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