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АРО "Единая Россия" призывает спасти семилетнего Илью

Архангельское региональное отделение партии «Единая Россия» провело донорскую акцию по сдаче крови.

В акции приняли участие сотрудники регионального отделения, общественной приемной, а также волонтеры Единого волонтерского центра Партии.

Вырученные средства (компенсация на питание) доноры внесли на лечение семилетнему Илье Грабовскому. У мальчика лейкоз, который плохо поддается лечению. Надежда только на пересадку костного мозга. Донор для Ильи есть в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Для подготовки трансплантата требуется  сумма в размере 621 тысячи рублей. У семьи Грабовских такой финансовой возможности нет.

«Донорство крови — невероятно важный и доступный многим вид благотворительности. Каждые три секунды кто-то в мире нуждается в здоровой крови, и всего 450 миллилитров, именно столько крови отдает донор за одну процедуру, могут спасти целых три жизни. Надеюсь, что сегодня каждый из нас помог спасти по четыре жизни, полученные деньги за компенсацию питания мы отправили на помощь мальчику Илье, который борется с тяжёлой болезнью – лейкозом», - комментирует Иван Воронцов, секретарь Архангельского местного отделения партии «Единая Россия», депутат Архангельской городской Думы.

Если вы тоже хотите помочь Илье, то можете сделать это следующим способом:
отправить СМС со словом ДОНОР на номер 5542, перевод с банковской карты по ссылке:  https://blood5.ru/article/pomozhem-ile-kotoryj-gotov-borotsya/

25 ноябрь 13:39 | : Политика

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