К реконструкции площади Профсоюзов в Архангельске привлекут парижан

Контракт на проектирование реконструкции площади Профсоюзов заключен с победителем электронного аукциона — краснодарской компанией «ФЕРРУМ-97». Это инженерная компания с большим опытом проектирования дорог и мостов. За архитектуру самой площади отвечает известное архитектурное бюро - Orchestra.
Агентство Orchestra Design базируется в Санкт-Петербурге и в Париже, занимается реализацией российско-французских проектов в области архитектуры, дизайна городской среды, создания публичных программ культурных кластеров и общественных центров. Команда Orchestra Design строит свою работу вокруг «идеи места», наполняя его жизнью и движением.
- Для нас принципиально важно, чтобы территория площади Профсоюзов была не просто наполнена интересными арт-объектами: качество дизайнерских и инфраструктурных решений, проработанность и уровень идейной составляющей должны быть на высшем уровне. Именно поэтому администрация Архангельска приложила все усилия, чтобы содействовать привлечению специалистов, которые имеют успешный и яркий опыт проектирования городской среды, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.
Среди проектов агентства, которые получили высокую оценку архитекторов и жителей, - концепция творческого кластера «Октава» в Туле, дизайн-проект кластера «Маяк» в Нижнем Новгороде, ландшафтно-архитектурная концепция парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге, стратегия развития реки Казанки в столице Татарстана, концепции развития прибрежных территорий Москвы-реки и домов культуры в Московской области. Также реализованы проекты в городах Франции.
Компания-подрядчик «ФЕРРУМ-97» уже подписала соглашение с Orchestra Design на создание архитектурной концепции площади Профсоюзов в Архангельске - она будет учитывать предложения, которые были рассмотрены администрацией города на этапе предварительной подготовки. А специалисты подрядчика займутся проектированием дорожной инфраструктуры, переноса подземных коммуникаций, инфраструктурных объектов. Уже состоялась установочная zoom-конференция с участием проектировщиков и администрации города.