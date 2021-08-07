Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

К реконструкции площади Профсоюзов в Архангельске привлекут парижан

Контракт на проектирование реконструкции площади Профсоюзов заключен с победителем электронного аукциона — краснодарской компанией «ФЕРРУМ-97». Это инженерная компания с большим опытом проектирования дорог и мостов. За архитектуру самой площади отвечает известное архитектурное бюро - Orchestra.

Агентство Orchestra Design базируется в Санкт-Петербурге и в Париже, занимается реализацией российско-французских проектов в области архитектуры, дизайна городской среды, создания публичных программ культурных кластеров и общественных центров. Команда Orchestra Design строит свою работу вокруг «идеи места», наполняя его жизнью и движением.

- Для нас принципиально важно, чтобы территория площади Профсоюзов была не просто наполнена интересными арт-объектами: качество дизайнерских и инфраструктурных решений, проработанность и уровень идейной составляющей должны быть на высшем уровне. Именно поэтому администрация Архангельска приложила все усилия, чтобы содействовать привлечению специалистов, которые имеют успешный и яркий опыт проектирования городской среды, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.

Среди проектов агентства, которые получили высокую оценку архитекторов и жителей, - концепция творческого кластера «Октава» в Туле, дизайн-проект кластера «Маяк» в Нижнем Новгороде, ландшафтно-архитектурная концепция парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге, стратегия развития реки Казанки в столице Татарстана, концепции развития прибрежных территорий Москвы-реки и домов культуры в Московской области. Также реализованы проекты в городах Франции.

Компания-подрядчик «ФЕРРУМ-97» уже подписала соглашение с Orchestra Design на создание архитектурной концепции площади Профсоюзов в Архангельске - она будет учитывать предложения, которые были рассмотрены администрацией города на этапе предварительной подготовки. А специалисты подрядчика займутся проектированием дорожной инфраструктуры, переноса подземных коммуникаций, инфраструктурных объектов. Уже состоялась установочная zoom-конференция с участием проектировщиков и администрации города.

22 ноябрь 11:21 | : Политика

Главные новости


От блинов до стерляди. Чем потчевали в московских трактирах
Тарифы на проезд в Архангельске и Северодвинске будут повышать. Другого выхода нет

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (247)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20