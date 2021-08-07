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В Архангельской области "Единая Россия" продолжает развивать автоволонтерство

Количество активистов в волонтерских центрах «Единой России» в регионах превысило 80 тыс. человек, рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе селекторного совещания по вопросам организации работы региональных волонтерских центров 17 ноября.

 «Наши волонтеры перевезли 11 тысяч врачей, в том числе почти 2,5 тысячи были обеспечены транспортом со стороны депутатов партии разных уровней. За последнюю неделю благодаря такой работе потребность в транспорте во всех регионах обеспечена почти на 100%», - сказал он.

 За минувшую неделю добровольцы отвезли 33 тысячи лекарственных наборов людям, проходящим лечение от коронавируса, подавляющее большинство (88%) – непосредственно в день обращения. Медицинским работникам передано 10,5 тысяч продуктовых наборов и более 140 тысяч комплектов горячего питания.

 «По лекарственным наборам – закрыто более 90% от потребности, по продуктовым наборам – 75%, по горячему питанию – порядка 95%», - подчеркнул Андрей Турчак.

 Кроме того, с начала пандемии представители депутатского корпуса и актива партии отработали более миллиона рабочих смен в медицинских учреждениях, из них более 113 тысяч смен – лично депутаты «Единой России» разного уровня.

 Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев (фракция «Единой России») сообщил, что в рамках акции «Мы вместе» трудятся более 250 тысяч человек. В больницах работают около семи тысяч волонтеров-медиков. Один из вопросов, который требует решения, - обеспечение автоволонтеров топливными картами. Сделать это можно по договоренности с бизнесом, считает депутат.

 «Есть льготы - если топливная карта передается в адрес НКО, то она не облагается налогом на прибыль. Это и для компаний определенный бонус, и для многих волонтеров большая поддержка. Мы с Максимом Топилиным (председатель комитета по экономической политике Госдумы – прим. ред.) проработаем технологию, как верифицировать волонтеров, и в каком объемы должны быть такие карты», - сказал он.

 В свою очередь, лидер движения «Волонтеры Победы», депутат Госдумы Ольга Амельченкова (фракция «Единой России») озвучила предложения о дополнительных мерах поддержки волонтеров, которые появились по итогам встреч с ними. В частности, это введение региональных наград и знаков отличия за добровольчество. Для студентов-волонтеров это может быть назначение повышенной стипендии.

 «Сегодня, согласно приказу Минобразования, при распределении повышенной стипендии учитывается общественно полезная деятельность студентов, где организатором является вуз», - сказала она.

 

Третья инициатива касается освобождения от налогообложения дохода волонтера в виде оплаты телефонной связи - при условии осуществлении добровольческой деятельности.

 В регионах волонтеры «Единой России» уже мобилизуют все силы для помощи людям во время пандемии.

«Перед нами стоит серьезная задача по вовлечению волонтеров в деятельность по развозке лекарственных препаратов. Стоит отметить, что доставлять лекарства нужно не только пациентам, заболевшим ковидом, но и также тем, кто получает льготные лекарственные препараты. Если пациент относится к категории граждан, получающих льготные препараты, заболел ковидом, то самому пациенту получить препараты становится невозможно», - комментирует Сергей Эммануилов, руководитель Архангельской региональной общественной приемной, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по социальной политике и здравоохранению.

 Успешные практики работы представили региональные волонтерские центры партии. Например, в Ростовской области в ноябре при поддержке партии стартовала акция «Донорство». К ней присоединились волонтеры, депутаты, студенты, молодогвардейцы. В ближайшее время в регионе планируется провести акцию по сдаче донорской крови для маленьких детей, которые в этом нуждаются.

 В Липецкой области запустили проект «Полный доступ», в рамках которого на базе каждого местного отделения партии открылись дополнительные окна МФЦ. «Единая Россия» заключила соглашение с управлением социальной политики о выделении ставок сотрудников МФЦ, чтобы официально оформить на работу 23 сотрудника местных отделений партии. Это помогло увеличить доступность госуслуг.

 В Башкортостане волонтерский центр партии при содействии регионального Минздрава открыл для пожилых граждан 50 специализированных пунктов вакцинации. Такая работа позволила увеличить число вакцинированных граждан возраста 65+ в полтора раза.

 Ранее «Единая Россия» мобилизовала волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения. Активисты партии оказывают помощь врачам и медицинским учреждениям, а также гражданам на самоизоляции.

 Напомним, первый волонтерский центр «Единой России» был открыт в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца они появились во всех регионах страны и объединили более 100 тысяч активистов.  

22 ноябрь 10:56 | : Политика

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