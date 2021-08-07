КПРФ может «слить» Геннадия Зюганова в 2024 году

О возможном неучастии «вечного» лидера российских коммунистов в президентских выборах 2024 года сообщил депутат Госдумы Сергей Обухов, он же секретарь ЦК КПРФ по выборам, на прошедшем в Москве Форуме специалистов политических профессий.
В качестве альтернативных кандидатов от партии были названы: первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, губернатор Орловской области Андрей Клычков, заместитель председателя ЦК КПРФ по идеологии Дмитрий Новиков, врач, депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный, блогер и депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко, гендиректор «Совхоза им. Ленина» Павел Грудинин.
Судя по всему, речь идет о давно напрашивающемся «омоложении» верхушки КПРФ. Это уже произошло в Архангельской области – многолетний лидер поморских коммунистов Александр Новиков добровольно уступил должность секретаря обкома своему тезке Гревцову из АрхГорДумы.
Вместе с тем, ряд политологов считает, что данная ротация ничего хорошего партии не принесет – предложенные кандидаты вместе не соберут столько голосов избирателей, сколько один Зюганов. Шансы есть только у Грудинина, но его снятие избиркомом с выборов в Госдуму весьма показательно.
Политолог Илья Паймушкин: «…некоторые в КПРФ не поняли новые правила игры, после выборов им напомнили их роль в новой политической системе, я имею ввиду ситуацию с Рашкиным и недавно заключённого под стражу депутата из Приморья, и сделали это вполне доходчиво. Заявление Обухова - это взмах белого флага и сигнал Администрации Президента о капитуляции».
Впрочем, до 2024 года Геннадий Андреевич может «слиться» естественным образом… всё-таки возраст. Тоже касается и других политических «мастодонтов».