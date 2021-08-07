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"В одном месте сделано, а в другом...". "Единая Россия" взялась за комплексный подход к капремонту школ

 В регионах отделения «Единой России» совместно с министерством организуют рабочие группы, которые будут отслеживать этапы от проекта ремонта, проведения экспертиз до приема работ, сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым, на которой обсуждались направления реализации положений народной программы партии в сфере образования.

Андрей Турчак отметил, что в рамках программы должно быть отремонтировано более 7 тысяч школ. «Капремонт — это еще и новое содержание. Должно быть закуплено новое оборудование, мебель. Однако не все школы могут это сделать в один календарный год или в летние каникулы. Такие группы помогут сориентировать регионы по реализации программы», — сказал секретарь Генсовета «Единой России».

Сергей Кравцов в свою очередь напомнил о поручении Президента привлечь родителей и учеников к проектированию новых школьных пространств. По его мнению, работа штабов позволит достичь поставленной Президентом задачи.

«Также у нас идет большой проект по строительству школ — к 2024 году должны построить 1300 новых зданий. Тем самым мы решим вопросы с третьей сменой и не допустим роста второй смены», — добавил он.

По словам министра, в проекте бюджета на эти цели запланировано 70 млрд рублей ежегодно, а с учетом регионального финансирования — 100 млрд.

«Мы уже приняли решение — и это тоже была инициатива «Единой России» — чтобы в приемке объектов принимали участие управляющие советы школ», — отметил министр.

В свою очередь, координатор партпроекта «Новая школа», первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова предложила решить и проблему перевода детей на время проведения капремонта школы в другие учебные заведения либо на дистанционное обучение - сейчас зачастую школьникам приходится учиться в третью смену. В числе первоочередных и вопрос обеспечения антитеррористической безопасности. Помимо этого, партией и министерством будут проработаны поправки в законопроект о школьной медицине, который был внесен в Госдуму «Единой Россией» и принят в первом чтении.

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова (фракция «Единой России») подчеркнула также, что на площадке партийной Комиссии по образованию и науке, которую возглавляет сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, обсудят вопрос справедливого соотношения окладной и премиальной части в зарплате учителей.

Завершая встречу, Сергей Кравцов отметил, что необходимо развивать инфраструктуру для детского отдыха и ввести мораторий на перепрофилирование детских лагерей — этот вопрос будет проработан с «Единой Россией». Также министр пригласил представителей партии принять участие во Всероссийском совещании по развитию детского и юношеского спорта 24 ноября.

«В свое время по инициативе «Единой России» была организована колоссальная программа строительства бассейнов. Люди в регионах благодарят за нее. В продолжение этой работы идет оснащение спортзалов. Нам надо развивать массовый детский спорт, иначе сложно добиваться каких-то достижений. До 2024 года в каждой школе должен быть детский театральный кружок и спортивные секции», — заключил Сергей Кравцов.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент поручил на Съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе партии. В ходе заседания Президиума Госсовета Владимир Путин сообщил, что по предложению руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой программу капремонта школ решено сделать комплексной — не только ремонт зданий и помещений, но и их внутреннее оснащение и обеспечение современным оборудованием. В конце июля «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из 7200 школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приемки в регионах будут отслеживать рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с министерством и родительским сообществом.

«В настоящий момент в регионе детально прорабатывается поручение президента о разработке программы по капитальному ремонту школ, – отметила Екатерина Прокопьева. – И для реализации данного поручения, по приблизительным оценкам, потребуется несколько миллиардов рублей. Проблема в том, что речь идёт о далеко не комплексных подходах. На закупку только лишь оборудования из областного бюджета выделяются большие средства, сами муниципалитеты серьёзно вкладываются в ремонт помещений школ, но в итоге получается, что в одном месте сделано, а в другом – совсем не так», - комментирует Екатерина Прокопьева, председатель Архангельского областного Собрания депутатов.

Ранее по поручению Президента РФ Владимира Путина один из лидеров предвыборного списка «Единой России» Елена Шмелева возглавила комиссию партии по образованию и науке. Она занимается реализацией соответствующего раздела народной программы партии. В состав комиссии вошли депутаты разных уровней, губернаторы и представители экспертного сообщества.

19 ноябрь 10:47 | : Политика

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