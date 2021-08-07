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Светлана Дейнеко: Только QR-коды заставят котлашан прививаться

Власти внесли поправки об обязательных QR-кодах при посещении магазинов и кафе, а также во время поездок на общественном транспорте. Что изменится, если заработают новые правила?

12 ноября Правительство внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. Вступление документов в силу будет зависеть от сроков рассмотрения и готовности регионов к введению QR-кодов.

 

Общественные места

Первый законопроект (поправки в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») регулирует введение QR-кодов в общественных местах. После его принятия местные власти должны обеспечить возможность посетить массовые мероприятия, организации культуры, общественного питания и розничной торговли по QR-коду, медотводу с отрицательным ПЦР-тестом или по документу о том, что человек переболел COVID-19.

При этом законопроект предполагает переходный период — до 1 февраля для прохода в общественное место вместо QR-кодов можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Но после 1 февраля такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод от прививки. Мера будет действовать до 1 июня. Работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает.

Решения о том, где именно будут использовать QR-коды, будут принимать региональные власти, т.е. Архангельское областное Собрание депутатов, но пока в повестку дня очередной сессии закопроект не внесен. Однако глава МО «Котлас» Светлана Дейнеко уже высказала свое авторитетное мнение. И как женщина, и как мэр:

– Реакция на введение QR-кодов у меня, как у любого человека, двоякая. Эмоционально, конечно, некомфортно, когда сталкиваешься с какими-либо ограничениями. Но с точки зрения разума и прагматичности ужесточение ограничительных мер обоснованно и логично. Возьмём мой родной город Котлас: при самом высоком в Архангельской области уровне распространения коронавирусной инфекции у нас самый низкий показатель привившихся. И переломить эту тенденцию было очень сложно. Рост вакцинированных отметился только после того, как в торговые центры, салоны красоты, кафе стали пускать лишь по QR-кодам. Получается, это единственный способ кардинально изменить ситуацию, воспрепятствовать распространению Ковид-19, а значит, сохранить жизни наших людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

 

Общественный транспорт, магазины, аптеки…

Второй законопроект (вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта) касается междугородных и международных поездок – с даты, которую установит правительство, обязательные QR-коды вводятся на самолетах и поездах. Предполагается, что проверка QR-кодов будет проводиться при продаже билетов. Те, кто купил билеты, но не сможет ими воспользоваться из-за отсутствия QR-кода, получат возможность их сдать и вернуть полную сумму в течение 30 дней, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

– Меры по ограничению количества людей в общественных местах уже доказали свою эффективность, – комментирует нововведения главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Архангельской области Владимир Агафонов. – И с увеличением числа заболевших очевидным становятся новые правила, направленные на сокращение контактов. Более того, я не вижу здесь альтернативы. Параллельно с этим мы видим и другой результат – в области растёт количество людей, прошедших вакцинацию. 

Сертификат о вакцинации с QR-кодом можно будет предъявлять как в электронном, так и в бумажном виде. Требования о QR-кодах не будут затрагивать детей и подростков – все они направлены на граждан старше 18 лет.

Главные санитарные врачи в регионах получат новые особые полномочия. Когда они представляют рекомендации по реагированию на ситуацию с COVID-19, губернаторы регионов в случае несогласия обязаны будут предоставить мотивированное заключение. Тогда в ситуацию может вмешаться главный санитарный врач России.

17 ноябрь 16:19 | : Политика

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