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Архангельская область осталась в зоне Крайнего Севера. Но не вся

Правительство России утвердило обновленный перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

В новом издании в эту категорию вошли Камчатский край, Магаданская область, Республика Саха-Якутия, а также Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Мурманская область.

А вот список субъектов, вошедших только частично (отдельными районами): Амурская, Архангельская, Иркутская, Сахалинская, Томская, Тюменская областей, а также республики Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва. Края - Забайкальский, Красноярский, Хабаровский, Пермский, Приморский, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Районы с сохраненным статусом не уточняются, но, судя по тенденции, в этот короткий список от Архангельской области войдут Лешуконский, Мезенский и Новая Земля. Как поясняют политологи, в прежнем перечне было много территорий, где условия проживания трудно отнести к «суровым».

По этому поводу Карелия и Коми уже высказали свою обеспокоенность и недовольство.

Напомним, речь в первую очередь идет о пресловутых «северных надбавках», исключение их, по мнению многих, приведет к еще большему оттоку населения из северных провинций.

Впрочем, в Госдуме успокаивают – кто получал северные надбавки, тот и дальше будет получать. Вот только надолго ли?..

 

17 ноябрь 11:52 | : Политика / Экономика

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