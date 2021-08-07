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Игорь Арсентьев снова глава. Теперь Плесецкого округа

На сегодняшней сессии муниципального Совета депутатов стояло два вопроса:

- принятия Устава Плесецкого округа (преобразован из одноименного района);

- выборы главы округа.

Оба вопроса прошли, что называется, на «ура». Игорь Арсентьев сохранил свой пост – за его кандидатуру проголосовали 24 депутата из 25.

Игорь Арсентьев в недалеком прошлом депутат Архангельского областного Собрания и активист партии ЛДПР. Осенью 2019-го принял предложение тогдашнего губернатора Орлова возглавить Плесецкий район. Тогда его соратники по партии довольно потирали руки – «наши идут в исполнительную власть».

Однако уже в конце года он через наше издание заявил о своем выходе из рядов ЛДПР. Свое решение новый глава МО объяснил нежеланием участвовать в «хабаровизации» Плесецкого р-на, которую от него ждали не только в региональном отделении партии, но и в центральном политсовете.  Наоборот, все силы направил на консолидацию местных ветвей власти и общества во благо развития. Отметим, что оба губернатора, отвечая на вопрос сотрудников RUSNORDа нет ли в назначении Арсентьева политической подоплеки, говорили только о его деловых качествах.

Коллектив редакции от души поздравляет своего друга с избранием и желает новых побед. 36 – самый возраст для перспективного политика.

16 ноябрь 16:47 | : Политика

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