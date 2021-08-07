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Спикер АрхГорДумы Думы Валентина Сырова подписала постановление о созыве 33-й сессии

1 декабря в 10:00 начнёт свою работу тридцать третья сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.

 Главный вопрос сессии:

О принятии в первом чтении проекта решения Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

С более подробной повесткой, а также работой над вопросами профильных комитетов мы ознакомим читателей дополнительно.

 

15 ноябрь 16:11 | : Политика

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