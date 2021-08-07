Спикер АрхГорДумы Думы Валентина Сырова подписала постановление о созыве 33-й сессии

1 декабря в 10:00 начнёт свою работу тридцать третья сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.
Главный вопрос сессии:
О принятии в первом чтении проекта решения Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".
С более подробной повесткой, а также работой над вопросами профильных комитетов мы ознакомим читателей дополнительно.