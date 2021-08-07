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Поморью приготовиться? Путин исключил Карелию из районов Крайнего Севера

Как пишут сегодня федеральные издания, президент РФ Владимир Путин дезавуировал ряд законодательных актов, подписанных его предшественником Борисом Ельциным.

В частности, с 1 января 2022 года утратит силу указ от 20 декабря 1993 года. Прежний документ был утвержден в рамках изменений в Стратегии развития Арктической зоны и приравнивал районы Карелии к условиям проживания на Крайнем Севере.

Помимо этого, из данного списка исключили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

Оптимисты полагают, что данное решение носит «чисто технический характер» и не коснется северных надбавок и льгот. Этих надежд не разделяют пессимисты, считающие, что на очереди Архангельская область.

Реалисты, к которым относятся наблюдатели от нашей редакции, полагают, что перспектива остаться в списке льготников у Поморья есть только в случае объединения с Ненецким автономным округом. Вряд ли Кремль рискнет делить жителей одного региона на достойных и не достойных.

 

15 ноябрь 15:24 | : Политика

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