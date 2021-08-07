Валентина Сырова: «Наши скромные мужчины открылись с неожиданной стороны»

В минувшую пятницу в Архангельском городском культурном центре состоялось подведение итогов ежегодных городских конкурсов "Женщина года" и "Самый лучший папа". В церемонии награждения принимали участие глава областной столицы Дмитрий Морев и сразу несколько представителей законодательной власти города.
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова сравнила конкурсантов, особенно их мужскую часть, с героями буден:
- В нашей стране во главе всего стоят семейные ценности, и сегодняшнее мероприятие тому подтверждение. Участники, которые вышли сегодня на эту сцену, уже герои. Я понимаю, что стоило женам уговорить своих вторых половин принять участие в этом конкурсе, ведь наши мужчины чаще всего скромные, закрытые. И в то же время сильные, упорные, наша защита и опора, и где бы были мы, женщины, без мужского надежного плеча.
Теперь о лауреатах. в финал вышли 22 участницы, они состязались в 4 номинациях. Лучшей хранительницей северных традиций признана директор музея истории Архангельского тралового флота Анна Некрасова, в номинации «Женщина и профессия» победила тренер спортивной школы «Юность», участница чемпионата Мира по флорболу Наталья Борникова, в номинации «Тепло материнского сердца» лучшей стала мать троих детей Екатерина Чашева. В номинации «Женщина и общественная деятельность» победу одержала тоже многодетная мама, член Общественного совета округа Варавино-Фактория Анжелика Комарова. А «Женщиной года» по решению жюри стала предприниматель, учитель по профессии, мать троих детей, а также создатель и директор Архангельского центра «Вундеркинд» Ирина Бородина.
Ну, а самым лучшим папой столицы Поморья признан многодетный отец Андрей Шевель.