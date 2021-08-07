Партия Дела выбирает «Новый курс». Есть участники от Архангельской области

Сегодня в зале "Ладога" столичного Центра международной торговли проходит Пятый #Съезд Всероссийской политической партии #ПартияДела, на котором делегаты со всей России должны принять решение по самым важным вопросам политической деятельности - будут рассмотрены новая редакция Устава Партии и "Новый курс" - обновленная программа Партии.
Архангельскую область на Съезде представляет председатель регионального отделения Диана Игоревна Рудницкая.
Прямая трансляция доступна по ссылке. Подключайтесь в 12:00 по мск: https://partyadela.ru/news/14372/
Напомним, на осенних выборах кандидаты от Партии Дела одержали сенсационную победу в Лешуконском р-не Архангельской области, получив 5 мандатов в районном Совете депутатов.