От Ленина до «Спецтреста». Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья больше занимались своими представительским функциями – поздравляли, дебатировали и т.п.
Так, вице-спикер городской Думы Александр Гревцов от души поздравил архангелогородцев с очередной годовщиной Октябрьской революции и посоветовал следовать идеям, сформулированным в трудах основоположников - Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.
- 104 года назад большевики своим примером доказали, что капиталистическому мироустройству есть достойная альтернатива – социализм. И на протяжении более чем 70 лет Советской власти наша страна доказывала правильность выбранного пути. Мы победили фашизм, мы покорили космос, стали самой великой державой мира. Каждый человек чувствовал себя защищённым и верил в будущее. И отрадно, что сегодня левые идеи всё больше покоряют мир – люди во всех странах разочаровываются в людоедском капитализме и в поиске выхода из кризиса обращаются к великому наследию Октября, - сказал Александр Гревцов.
Далее состоялось возложение цветов к памятнику В.И. Ленина. Что ж, у каждого свои кумиры и приоритеты…
Независимый депутат Дмитрий Акишев и член фракции ЕР Иван Воронцов приняли участие в жарких дебатах на канале «Россия-24» по поводу судьбы убыточных муниципальных предприятий вообще и Центрального рынка в частности. Напомним, вопрос о приватизации и передачи в частные руки последнего стоял в повестке последней сессии Архангельской городской Думы, но был снят, точнее, отложен для проработки всех нюансов.
На «Позиции» коллеги по депутатскому корпусу стояли по разную сторону «баррикад».
Воронцов гнул линию участия администрации города в управлении стратегически важными муниципальными предприятиями – «Горбанями», «Спецтрестом», «Горсветом» и т.д., мотивируя это тем, что частник по природе своей думает только о прибыли и не будет (к примеру) вывозить тела усопших с отдаленных островных территорий, что может в итоге привести не только к усложнению эпидемиологической ситуации, но и к социальному взрыву.
Акишев, со своей стороны, придерживался мнения, что исполнительная власть в управлении подобными предприятиями является неэффективным собственником и рассадником коррупции – есть опасность того, что во главе убыточных МУПов, сосущих из городского бюджета и не думающих о прибыли, встанут протеже чиновников.
Кстати, оба оппонента сходились в одном – они не понимают, как такие предприятия, как спецтрест и рынок могут быть убыточными, чего нет в других крупных городах и чего не было у нас при другом руководстве.
Впрочем, дебаты завершились достаточно мирно – участники сошлись во мнении, что вопрос по каждому МУПу должен решаться в отдельном порядке с учетом всех нюансов.
Депутат Михаил Федотов (ЕР) ратовал за появление в поселке Экономия новой спортплощадки. Здесь и следование популярному сегодня тренду ЗОЖ (здоровый образ жизни), и сохранение старых традиций дворового спорта, коими всегда был славен Архангельск.
Михаил Федотов:
- Актуальна данная проблема и для Маймаксанского округа. Поэтому мы с коллегой-депутатом Татьяной Подстригань предложили установить спортивную площадку в посёлке Экономия. В следующем году при нашем содействии на эти цели будет направлено два миллиона рублей. По предварительной информации администрация порта «Экономия» также готова принять участие в проекте и оказать финансовую поддержку.
Сейчас на рассмотрении находятся несколько вариантов дизайна будущего спортивного уголка славной Экономии.