Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельское отделение партии «Яблоко» признано порченным

Как пишут сразу несколько интернет-изданий, федеральный политсовет (бюро) партии «Яблоко» еще неделю назад на закрытом совещании приостановил деятельность архангельского регионального отделения.

Поводом для такого экстраординарного решения стала критика архангельских «яблочников» предвыборной позиции центра партии в отношении сторонников Алексея Навального, а также требование отставки отца-основателя Григория Явлинского.

Напомним, в ходе избирательной кампании в Государственную Думу главный идеолог партии обратился к «навальнистам» с призывом не голосовать за кандидатов-«яблочников» и пригрозил своим партийным оппортунистам исключением из рядов. Также Явлинский был последовательным критиком «Умного голосования» от Навального, в списках которого было немало кандидатов от главных идеологических противников демократов – коммунистов и справедливороссов.  

Архангельские «яблочники» уже ответили на демарш своего федерального руководства, назвав его «дубиной, уничтожающей то или иное неугодное региональное отделение с собственной позицией».

Решение о дальнейшей судьбе Архангельского отделения «Яблока» отложено до переизбрания регионального политсовета, которое предположительно состоится в феврале будущего года. До этого можно считать, что обком закрыт и все его действия нелегитимны.

11 ноябрь 07:41 | : Политика / Скандалы

Главные новости


От лося до Ленина, или Красные лицемеры
Россия становится Арктической сверхдержавой

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (126)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20