Архангельское отделение партии «Яблоко» признано порченным

Как пишут сразу несколько интернет-изданий, федеральный политсовет (бюро) партии «Яблоко» еще неделю назад на закрытом совещании приостановил деятельность архангельского регионального отделения.
Поводом для такого экстраординарного решения стала критика архангельских «яблочников» предвыборной позиции центра партии в отношении сторонников Алексея Навального, а также требование отставки отца-основателя Григория Явлинского.
Напомним, в ходе избирательной кампании в Государственную Думу главный идеолог партии обратился к «навальнистам» с призывом не голосовать за кандидатов-«яблочников» и пригрозил своим партийным оппортунистам исключением из рядов. Также Явлинский был последовательным критиком «Умного голосования» от Навального, в списках которого было немало кандидатов от главных идеологических противников демократов – коммунистов и справедливороссов.
Архангельские «яблочники» уже ответили на демарш своего федерального руководства, назвав его «дубиной, уничтожающей то или иное неугодное региональное отделение с собственной позицией».
Решение о дальнейшей судьбе Архангельского отделения «Яблока» отложено до переизбрания регионального политсовета, которое предположительно состоится в феврале будущего года. До этого можно считать, что обком закрыт и все его действия нелегитимны.