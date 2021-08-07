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"Единая Россия" голосует за отмену обязательного техосмотра

 Такой законопроект значительно упростит жизнь людей, избавив их от бюрократии и лишних расходов, отметил секретарь Генсовета партии

 Законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра призван избавить автовладельцев от регулярных утомительных и зачастую бессмысленных процедур, заявил один из авторов документа, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он указал, что теперь эта процедура будет необходима лишь перед постановкой подержанной машины на учет, но и то только в случае, если она старше четырех лет.

«При этом в коммерческих и пассажирских перевозках, для такси и грузовых автомобилей правила техосмотра не меняются — там совершенно другие условия эксплуатации, и регулярный техосмотр оправдан и необходим. Наш законопроект уже нашел поддержку в Правительстве. Сейчас задача — максимально оперативно обеспечить его принятие в Госдуме с тем, чтобы он как можно скорее заработал на практике», — сказал Андрей Турчак.

Как напомнил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, выступая на пленарном заседании, согласно действующему законодательству ответственность за техническое состояние транспорта возложена на владельца, а эксплуатация неисправных автомобилей — запрещена.

В пояснительной записке к документу говорится, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО — очень низкая. Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении (Россия является ее участницей) предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 т, а также прицепов к ним.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Правительство поддерживает законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. Инициативу также одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Сейчас вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны. По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин — моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет.

«Отмена техосмотра положительно скажется на жизни автолюбителей Архангельской области, так как станции технического обслуживания значительно удалены от мест проживания и эта процедура требовала большого количества личного времени.

Но в тоже время, мы не должны забывать о безопасности на дороге и периодически проверять исправность транспортного средства», - отметил депутат Государственной Думы Александр Спиридонов.

Документ подготовили Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов (фракция «Единой России»), председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

10 ноябрь 15:15 | : Политика

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