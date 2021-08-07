"Единая Россия" отстояла аптечный пункт на окраине Архангельска

Три года назад в отдаленном труднодоступном поселке 29 лесозавода города Архангельска был открыт аптечный пункт благодаря депутату АОСД Михаилу Авалиани (фракция «Единая Россия») и его помощнице Валентине Поповой.
Вопрос об открытие аптечного пункта решался длительное время, неоднократно рассматривался на заседаниях комитета по здравоохранению Архангельского областного Собрания, согласовывался с муниципалитетом и арендатором магазина, который уступил часть помещений магазина площадью 55 кв.м в пользу аптеки.
Руководство ГУП «Фармация» приняло решение об открытии жизненно необходимого объекта, затем, в соответствии с действующим законодательством, предприятие приняло участие в торгах на право передачи площадей под аптеку в безвозмездное пользование, заключило договор с муниципалитетом сроком на 10 лет.
3 сентября 2018 года состоялось торжественное открытие единственной аптеки в поселке 29 лесозавода.
Спустя три года встревоженные жители поселка стали обращаться к депутатам Архангельского областного собрания Депутатов и Архангельской Городской Думы Михаилу Авалиани (фракция «Единая Россия») и Михаилу Федотову («фракция «Единая Россия»).
Председатель совета ветеранов поселка Раиса Танашева сообщила помощнику депутата Михаила Авалиани (фракция «Единая Россия») Валентине Поповой о том, что из помещения аптеки, которая длительное время не работала из-за отсутствия специалиста, погрузили и вывезли холодильное оборудование и лекарственные препараты.
Стало установлено, что решением Архангельской городской Думы от 13 марта 2020 года был утвержден Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Архангельск» на 2020-2022 годы, куда вошел объект по ул.Мудьюгская, 27. А уже 14 июля 2020 года в результате торгов, организованных администрацией МО «Город Архангельск», у здания по ул. Мудьюгская, 27 появился новый собственник.
В связи с тем, что половина бывшего торгового зала магазина, занято под аптеку, практически не используется аптекой в полном объеме, новый собственник направил в адрес ГУП «Фармация» свое предложение об уменьшении площади, с целью увеличения торгового зала, где торговые холодильники практически негде ставить, они стоят на подходе к аптеке.
Жители поселка пригласили телевидение, чтобы заявить о своей проблеме. На встрече присутствовали представители ГУП «Фармация», собственник здания и помощники депутата АОСД Михаила Авалиани (фракция «Единая Россия») Валентина Попова.
В ходе встречи между сторонами было достигнуто соглашение о переносе перегородки торгового зала аптеки. Работы по переносу и ремонту помещений взял на себя собственник здания. Ориентировочный срок ремонтных работ составит 30 дней.
В период ремонта представители ГУП «Фармация» взяли на себя обязательство рассмотреть варианты доставки лекарственных средств жителям поселка.
Слухи о закрытии аптеки не подтвердились, она продолжит свою работу после ремонта.