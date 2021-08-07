Цыбульский объяснил, зачем нужна перепись населения и предупредил мэров об ответственности

Это произошло сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве.
Озвучена цифра: в настоящий момент переписано порядка 758 тысяч северян, это 70,5% от общей численности проживающих в регионе граждан. Но этого недостаточно, тем более, что процедура подходит к концу.
Александр Цыбульский обрисовал свое видение проблемы:
— Задача крайне непростая, но очень важная и для страны, и для Архангельской области в первую очередь. Последняя перепись проводилась 11 лет назад – за это время в России и в регионе очень многое поменялось. Прежде всего серьезно изменились подходы к социальной политике. Поэтому необходимо иметь актуальные данные о населении – это даст возможность наиболее правильно формировать социальные программы и планировать бюджет. Поэтому я прошу всех глав муниципальных образований лично включиться в процесс организации переписи и обеспечить максимальный результат.
Самые высокие показатели у Мезенского и Лешуконского р-нов, конечно, у Мирного. Самые отстающие – Архангельск и Северодвинск. Губернатор непрозрачно намекнул главам этих муниципалитетов об их персональной ответственности за ход переписи:
- Прошу глав указанных городов поставить этот вопрос в число наиболее важных в вашей рабочей повестке. Ситуация должна серьезно измениться – это ваша персональная ответственность.
Впрочем, наши наблюдатели не очень понимают, что в данной ситуации посильно Мореву и Скубенко. Прийти к каждому горожанину с ноутбуком никакого времени не хватит, ни рабочего, ни свободного. Вводить же «штрафные санкции» чревато в и без того непростой социальной обстановке, связанной с ковидными ограничениями.