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Верхняя Тойма в ожидании округа и нового главы

Вчера в Верхней Тойме закончилась процедура отбора кандидатов на конкурс главы. Не района, но округа, переход в новое качество произойдет в последний день текущего года, в связи с чем Надежда Вьюхина сложит свои полномочия.

Документы на конкурс представили три кандидата:

- председатель Собрания депутатов муниципального округа Сергей Гуцало;

- первый заместитель главы администрации района Сергей Калинин;

- директор Верхнетоемского культурно-досугового центра Валентина Толстикова.

Как видим, действующего главы района в этом списке нет.

По результатам тестирования и собеседования комиссия приняла решение допустить до финальной части конкурса всех трех претендентов. Наблюдатели от редакции делают ставку на Гуцало.

С новым главой Верхнетоемского округа депутаты местного Совета определятся 12 ноября в ходе сессии.

09 ноябрь 13:01 | : Политика

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