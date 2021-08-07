Верхняя Тойма в ожидании округа и нового главы

Вчера в Верхней Тойме закончилась процедура отбора кандидатов на конкурс главы. Не района, но округа, переход в новое качество произойдет в последний день текущего года, в связи с чем Надежда Вьюхина сложит свои полномочия.
Документы на конкурс представили три кандидата:
- председатель Собрания депутатов муниципального округа Сергей Гуцало;
- первый заместитель главы администрации района Сергей Калинин;
- директор Верхнетоемского культурно-досугового центра Валентина Толстикова.
Как видим, действующего главы района в этом списке нет.
По результатам тестирования и собеседования комиссия приняла решение допустить до финальной части конкурса всех трех претендентов. Наблюдатели от редакции делают ставку на Гуцало.
С новым главой Верхнетоемского округа депутаты местного Совета определятся 12 ноября в ходе сессии.