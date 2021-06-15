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Елена Вторыгина восстанавливает статус кво одиноких отцов

Сегодня, 8 ноября, на комитете по вопросам семьи, женщин и детей одобрили очень важные поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

«Как правило, право на получение дополнительных выплат на детей и маткапитала есть у женщин. Это прописано во всех законах и вполне объяснимо - чаще всего дети остаются с мамами, которым нужна поддержка при воспитании подрастающего поколения.

Но мы забываем о том, что в нашей стране есть и отцы, которые в одиночку воспитывают детей и им тоже нужна поддержка», - отметила депутат Государственной Думы Елена Вторыгина (фракция «Единая Россия»)

На сегодняшний день в стране 135 одиноких отцов, которым отказано в получении материнского капитала по законным основаниям.

Недавно в России ввели День отца и поэтому в соответствующий закон предложено внести изменения - дать право одиноким отцам на дополнительные выплаты и получение мат капитала в случае смерти матери ребёнка.

Комитет по вопросам семьи, женщин и детей эту инициативу поддержал.

08 ноябрь 18:21 | : Политика

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