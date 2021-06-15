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Мария Харченко: «Жители Майской горки его ждут не дождутся»

Лидер фракции ЛДПР в Архангельской городской Думе Мария Харченко присоединилась к главе администрации областной столицы Дмитрию Мореву в инспекционной поездке к месту строительства здания долгожданного детского сада в округе Майская горка.

Уже в следующем году туда смогут пойти 280 маленьких архангелогородцев. Садик построен в рамках национального проекта «Демография», оснащён современным оборудованием и системой безопасности, вся территория находится под видеонаблюдением. Стоимость объекта более 300 млн. рублей.

Сейчас завершается косметический ремонт, собирается мебель, в каждой группе будут расположены спальня, буфет, раздевалка, отдельные санузлы и игровые комнаты. Для малышей до 3х лет пеленальные столики, манежи и кроватки с бортиками.

Одна из особенностей садика - большая территория для прогулок, оснащенная детским игровым оборудованием и спортивными площадками с безопасным резиновым покрытием.

- Новый детский сад в Майской горке ждут давно, округ активно застраивается, развивается, в месте с этим, остро стоят вопросы нехватки мест в детских садах и школах. Поэтому открытия детского сада жители округа очень ждут, - отметила депутат Мария Харченко.

До 8 ноября подрядчик должен завершить все работы, а уже в середине ноября детский сад планируют ввести в эксплуатацию, далее процедура лицензирования, после чего садик откроет двери для маленьких жителей Майской горки.

08 ноябрь 12:20 | : Политика

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