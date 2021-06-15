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Архангельского депутата-темнилу урезали в правах на весь срок полномочий

Прокуратурой города Архангельска проведена проверка исполнения антикоррупционного законодательства на предмет достоверности отражения депутатами Архангельской городской Думы сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

В ходе проверки установлен факт неполного отражения одним из депутатов сведений о принадлежащих ему на праве общей долевой собственности земельном участке и объектах нежилой недвижимости.

В связи с этим прокуратурой города председателю Архангельской городской Думы внесено представление об устранении допущенных нарушений закона и недопущению их в дальнейшем.

По результатам рассмотрения доводов представления на тридцать второй сессии двадцать седьмого созыва Архангельской городской Думы принято решение о применении к депутату меры ответственности в виде освобождения от должности заместителя председателя комиссии Архангельской городской Думы по вопросам бюджета, финансов и налогов с лишением права занимать должности в Архангельской городской Думе до прекращения срока его полномочий.

P.S. Как стало известно нашим соратникам по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Эхо севера», речь идет о члене фракции ЛДПР Василии Кичеве.

08 ноябрь 09:56 | : Политика / Скандалы

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